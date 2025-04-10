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Китай увеличит пошлины на импортируемые из США товары - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/kitaj-856533787.html
Китай увеличит пошлины на импортируемые из США товары
Китай увеличит пошлины на импортируемые из США товары - 10.04.2025, ПРАЙМ
Китай увеличит пошлины на импортируемые из США товары
Китай в четверг увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%, говорится в заявлении на официальном... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:27+0300
2025-04-10T00:27+0300
экономика
мировая экономика
пекин
вашингтон
сша
дональд трамп
скотт бессент
ван и
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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Китай в четверг увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%, говорится в заявлении на официальном сайте комитета тарификации и классификации при государственном совете КНР. В опубликованном 9 апреля заявлении отмечалось, что решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой, серьезно ущемляет законные права и интересы Китая, а также серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему. На этом фоне, как говорится в заявлении, дополнительные тарифные меры на импортные товары из США "будут скорректированы с 12.01 (7.01 мск) 10 апреля 2025 года". "Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета №4 от 2025 года)", с 34% до 84%", - говорится в заявлении. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%. Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай. Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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мировая экономика, пекин, вашингтон, сша, дональд трамп, скотт бессент, ван и
Экономика, Мировая экономика, Пекин, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И
00:27 10.04.2025
 
Китай увеличит пошлины на импортируемые из США товары

Китай увеличит тарифную ставку на импортируемые из США товары с 34% до 84%

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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Китай в четверг увеличит дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%, говорится в заявлении на официальном сайте комитета тарификации и классификации при государственном совете КНР.
В опубликованном 9 апреля заявлении отмечалось, что решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой, серьезно ущемляет законные права и интересы Китая, а также серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.
На этом фоне, как говорится в заявлении, дополнительные тарифные меры на импортные товары из США "будут скорректированы с 12.01 (7.01 мск) 10 апреля 2025 года".
"Скорректировать дополнительную тарифную ставку, предусмотренную в "официальном извещении комитета тарификации и классификации при госсовете о введении дополнительных тарифов на импортные товары, происходящие из США (официальное извещение комитета №4 от 2025 года)", с 34% до 84%", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
В ответ госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если власти в Пекине не откажутся от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
В среду Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины в отношении товаров из КНР до 125%.
Глава МИД КНР Ван И ранее в интервью РИА Новости заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.
Ранее глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин заявил РИА Новости, что соглашение между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. По мнению эксперта, невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав при этом интересами Китая.
 
ЭкономикаМировая экономикаПекинВАШИНГТОНСШАДональд ТрампСкотт БессентВан И
 
 
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