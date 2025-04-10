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Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/kitaj-856536389.html
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США - 10.04.2025, ПРАЙМ
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T05:16+0300
2025-04-10T05:16+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
сша
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать ряд консультаций по двусторонним торговым вопросам, сообщило в четверг министерство коммерции Китая. Сообщается, что переговоры в формате видеоконференции прошли во вторник. “Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления китайско-европейского торгово-экономического сотрудничества и реагирования на введенные США так называемые “взаимные пошлины”, - говорится в сообщении ведомства. Ранее премьер госсовета КНР Ли Цян созвонился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Ван Вэньтао, этот звонок “послал положительный сигнал внешнему миру”. “В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли”, - сказал Ван Вэньтао. Как сообщили в ведомстве, стороны договорились как можно скорее начать консультации и провести углубленное обсуждение вопросов, связанных с доступом на рынок, чтобы создать более благоприятную деловую среду для компаний. “Также решено немедленно начать переговоры по обязательствам в отношении цен на электромобили и обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества между автомобильными отраслями Китая и ЕС”, - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, сообщает минкоммерции, стороны поддержали возобновление китайско-европейского механизма диалога по защите торговли, чтобы обсудить проблему переориентации торговли и надлежащим образом урегулировать торговые споры. “Стороны заявили, что продолжат укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации и совместно продвигать реформу ВТО, защищая многостороннюю торговую систему с ВТО в качестве ядра”, - говорится в сообщении.
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мировая экономика, китай, кнр, сша, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, вто, ес
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, ВТО, ЕС
05:16 10.04.2025
 
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар Шефчович договорились начать консультации

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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович обсудили вопросы реагирования на “взаимные” пошлины США, а также договорились начать ряд консультаций по двусторонним торговым вопросам, сообщило в четверг министерство коммерции Китая.
Сообщается, что переговоры в формате видеоконференции прошли во вторник.
“Стороны провели откровенный и углубленный обмен мнениями по вопросам укрепления китайско-европейского торгово-экономического сотрудничества и реагирования на введенные США так называемые “взаимные пошлины”, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее премьер госсовета КНР Ли Цян созвонился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Ван Вэньтао, этот звонок “послал положительный сигнал внешнему миру”.
“В нынешней обстановке совместные усилия Китая и ЕС по защите основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также приверженность либерализации и упрощению торговли внесут больший вклад в стабильность и определенность мировой экономики и глобальной торговли”, - сказал Ван Вэньтао.
Как сообщили в ведомстве, стороны договорились как можно скорее начать консультации и провести углубленное обсуждение вопросов, связанных с доступом на рынок, чтобы создать более благоприятную деловую среду для компаний.
“Также решено немедленно начать переговоры по обязательствам в отношении цен на электромобили и обсудить вопросы инвестиционного сотрудничества между автомобильными отраслями Китая и ЕС”, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, сообщает минкоммерции, стороны поддержали возобновление китайско-европейского механизма диалога по защите торговли, чтобы обсудить проблему переориентации торговли и надлежащим образом урегулировать торговые споры.
“Стороны заявили, что продолжат укреплять коммуникацию в рамках Всемирной торговой организации и совместно продвигать реформу ВТО, защищая многостороннюю торговую систему с ВТО в качестве ядра”, - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРСШАМарош ШефчовичУрсула фон дер ЛяйенВТОЕС
 
 
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