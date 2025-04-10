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Победителей в тарифной войне нет, заявил МИД Китая

Победителей в тарифной войне нет, заявил МИД Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ

Победителей в тарифной войне нет, заявил МИД Китая

В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы, и будет бороться до победы, если США на этом настаивают. Об этом... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:37+0300

2025-04-10T11:37+0300

2025-04-10T11:37+0300

экономика

китай

сша

пошлины

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ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. В тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы, и будет бороться до победы, если США на этом настаивают. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. "Хочу еще раз подчеркнуть, что в тарифных и торговых войнах нет победителей. Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", - подчеркнул дипломат.Он также подчеркнул, если США будут настаивать на развязывании тарифных и торговых войн, Китай "будет сражаться до победного".Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "ответных" пошлин на импорт из других стран, и Китай ответил повышением ставки тарифов на товары, импортируемые из США. В ответ на повышение пошлин Китай ввел ставку дополнительного тарифа на товары из США в размере 84%. В свою очередь, Трамп заявил, что против Китая будут введены еще более высокие пошлины в размере 125%.

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китай, сша, пошлины