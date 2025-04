https://1prime.ru/20250410/kompanija-856535390.html

Канадская компания прекратила арбитражные разбирательства по шахте в Панаме

МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Канадская горнодобывающая компания First quantum minerals, а также ее дочерняя компания Minera Panama прекратили арбитражные разбирательства по делу о закрытии правительством Панамы крупнейшей в Центральной Америке медной шахты, сообщил панамский министр торговли Хулио Мольто. "Мы получили официальное подтверждение решений, принятых First Quantum Minerals, Ltd. и ее дочерней компанией Minera Panama, S.A. в отношении судебных разбирательств, которые они обе вели с панамским государством", - говорится в заявлении министерства торговли и промышленности Панамы, которое опубликовал Мольто в своем блоге в Х. Открытый медный рудник к западу от столицы в провинции Колон, на котором были заняты 8 тысяч сотрудников и подрядчиков, с 2019 года производил около 4% национального ВВП. Инвестиции в месторождение с 3,1 миллиарда тонн доказанных и вероятных запасов медной и молибденовой руды составили 6,2 миллиарда долларов США. Пленум верховного суда Панамы в ноябре 2023 года признал неконституционным закон 406, который утверждал новую 20-летнюю концессию на разработку крупнейшей в регионе медной шахты для горнодобывающей компании Minera Panama и стал причиной серьезных социальных волнений в стране. По условиям концессии выплаты панамскому государству в виде налогов и роялти должны были составлять всего 375 миллионов долларов США, и граждане сочли это соглашение противоречащим национальным интересам. "First Quantum Minerals, Ltd. приостановила арбитражное разбирательство против панамского государства в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, в то время как ее дочерняя компания Minera Panama, S.A. отозвала арбитражное разбирательство, поданное против Республики Панама в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты", - сказано в заявлении министерства торговли и промышленности Панамы. В панамском правительстве вновь указали, что все действия, предпринятые в отношении этого дела, "были осуществлены в рамках верховенства закона, ответственно и прозрачно".

