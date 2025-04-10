https://1prime.ru/20250410/kredit-856545100.html

В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными

В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными - 10.04.2025, ПРАЙМ

В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными

Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:48+0300

2025-04-10T10:48+0300

2025-04-10T10:48+0300

экономика

финансы

бизнес

москва

рф

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает маркетплейс "Финуслуги". "Средний размер запрошенной суммы кредита наличными на маркетплейсе "Финуслуги" составил 790 053 рублей по итогам первого квартала 2025 года. В годовом выражении по отношению к первому кварталу 2024 года этот показатель снизился на 1,4%. В марте средний размер запрошенного кредита наличными составил 785 770 рублей, что на 2,6% меньше запрошенной суммы в феврале и на 1,2% выше январского показателя", - говорится в сообщении. В среднем кредиты запрашивали на срок 44,05 месяца, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. В марте он составил 42,68 месяца, снизившись с 44,31 месяца в феврале и 45,17 месяца в январе. Средний возраст потенциального заемщика составил 36 лет, уточнили в "Финуслугах". Больше всего интерес к кредитам наличными проявляют мужчины: их доля в числе всех заявок за квартал составила 63,8%, доля женщин – 36,2%. Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие суммы кредитов наличными запрашивали жители Татарстана (1,7 миллиона рублей), Москвы (1,14 миллиона рублей) и Московской области (933,6 тысячи рублей), жители Санкт-Петербурга (930,2 тысячи рублей). В топ-5 по запросам также вошла Свердловская область (846,2 тысячи рублей).

https://1prime.ru/20250409/shmygal-856509929.html

москва

рф

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, москва, рф, татарстан