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В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными
Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает... | 10.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает маркетплейс "Финуслуги". "Средний размер запрошенной суммы кредита наличными на маркетплейсе "Финуслуги" составил 790 053 рублей по итогам первого квартала 2025 года. В годовом выражении по отношению к первому кварталу 2024 года этот показатель снизился на 1,4%. В марте средний размер запрошенного кредита наличными составил 785 770 рублей, что на 2,6% меньше запрошенной суммы в феврале и на 1,2% выше январского показателя", - говорится в сообщении. В среднем кредиты запрашивали на срок 44,05 месяца, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. В марте он составил 42,68 месяца, снизившись с 44,31 месяца в феврале и 45,17 месяца в январе. Средний возраст потенциального заемщика составил 36 лет, уточнили в "Финуслугах". Больше всего интерес к кредитам наличными проявляют мужчины: их доля в числе всех заявок за квартал составила 63,8%, доля женщин – 36,2%. Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие суммы кредитов наличными запрашивали жители Татарстана (1,7 миллиона рублей), Москвы (1,14 миллиона рублей) и Московской области (933,6 тысячи рублей), жители Санкт-Петербурга (930,2 тысячи рублей). В топ-5 по запросам также вошла Свердловская область (846,2 тысячи рублей).
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Экономика, Финансы, Бизнес, МОСКВА, РФ, ТАТАРСТАН
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными
"Финуслуги": средний размер запрошенного кредита наличными снизился на 1,4%
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает маркетплейс "Финуслуги".
"Средний размер запрошенной суммы кредита наличными на маркетплейсе "Финуслуги" составил 790 053 рублей по итогам первого квартала 2025 года. В годовом выражении по отношению к первому кварталу 2024 года этот показатель снизился на 1,4%. В марте средний размер запрошенного кредита наличными составил 785 770 рублей, что на 2,6% меньше запрошенной суммы в феврале и на 1,2% выше январского показателя", - говорится в сообщении.
В среднем кредиты запрашивали на срок 44,05 месяца, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. В марте он составил 42,68 месяца, снизившись с 44,31 месяца в феврале и 45,17 месяца в январе.
Средний возраст потенциального заемщика составил 36 лет, уточнили в "Финуслугах". Больше всего интерес к кредитам наличными проявляют мужчины: их доля в числе всех заявок за квартал составила 63,8%, доля женщин – 36,2%.
Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие суммы кредитов наличными запрашивали жители Татарстана (1,7 миллиона рублей), Москвы (1,14 миллиона рублей) и Московской области (933,6 тысячи рублей), жители Санкт-Петербурга (930,2 тысячи рублей). В топ-5 по запросам также вошла Свердловская область (846,2 тысячи рублей).
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