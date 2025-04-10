Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/kredit-856545100.html
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными
Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:48+0300
2025-04-10T10:48+0300
экономика
финансы
бизнес
москва
рф
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает маркетплейс "Финуслуги". "Средний размер запрошенной суммы кредита наличными на маркетплейсе "Финуслуги" составил 790 053 рублей по итогам первого квартала 2025 года. В годовом выражении по отношению к первому кварталу 2024 года этот показатель снизился на 1,4%. В марте средний размер запрошенного кредита наличными составил 785 770 рублей, что на 2,6% меньше запрошенной суммы в феврале и на 1,2% выше январского показателя", - говорится в сообщении. В среднем кредиты запрашивали на срок 44,05 месяца, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. В марте он составил 42,68 месяца, снизившись с 44,31 месяца в феврале и 45,17 месяца в январе. Средний возраст потенциального заемщика составил 36 лет, уточнили в "Финуслугах". Больше всего интерес к кредитам наличными проявляют мужчины: их доля в числе всех заявок за квартал составила 63,8%, доля женщин – 36,2%. Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие суммы кредитов наличными запрашивали жители Татарстана (1,7 миллиона рублей), Москвы (1,14 миллиона рублей) и Московской области (933,6 тысячи рублей), жители Санкт-Петербурга (930,2 тысячи рублей). В топ-5 по запросам также вошла Свердловская область (846,2 тысячи рублей).
https://1prime.ru/20250409/shmygal-856509929.html
москва
рф
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_057c412d98bc0e0e686df6a35a30a712.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, москва, рф, татарстан
Экономика, Финансы, Бизнес, МОСКВА, РФ, ТАТАРСТАН
10:48 10.04.2025
 
В России снизился редний размер запрошенного кредита наличными

"Финуслуги": средний размер запрошенного кредита наличными снизился на 1,4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средний размер запрошенной суммы кредита наличными в первом квартале 2025 года снизился в РФ на 1,4% в годовом выражении - до 790 тысяч рублей, сообщает маркетплейс "Финуслуги".
"Средний размер запрошенной суммы кредита наличными на маркетплейсе "Финуслуги" составил 790 053 рублей по итогам первого квартала 2025 года. В годовом выражении по отношению к первому кварталу 2024 года этот показатель снизился на 1,4%. В марте средний размер запрошенного кредита наличными составил 785 770 рублей, что на 2,6% меньше запрошенной суммы в феврале и на 1,2% выше январского показателя", - говорится в сообщении.
В среднем кредиты запрашивали на срок 44,05 месяца, свидетельствуют данные финансового маркетплейса. В марте он составил 42,68 месяца, снизившись с 44,31 месяца в феврале и 45,17 месяца в январе.
Средний возраст потенциального заемщика составил 36 лет, уточнили в "Финуслугах". Больше всего интерес к кредитам наличными проявляют мужчины: их доля в числе всех заявок за квартал составила 63,8%, доля женщин – 36,2%.
Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие суммы кредитов наличными запрашивали жители Татарстана (1,7 миллиона рублей), Москвы (1,14 миллиона рублей) и Московской области (933,6 тысячи рублей), жители Санкт-Петербурга (930,2 тысячи рублей). В топ-5 по запросам также вошла Свердловская область (846,2 тысячи рублей).
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Украина получила от ЕС очередной кредит, обеспеченный российскими активами
Вчера, 13:45
 
ЭкономикаФинансыБизнесМОСКВАРФТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала