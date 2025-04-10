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В МИД РФ рассказали о цели визита Лаврова в Казахстан
В МИД РФ рассказали о цели визита Лаврова в Казахстан - 10.04.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали о цели визита Лаврова в Казахстан
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:44+0300
2025-04-10T17:44+0300
2025-04-10T17:45+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили в МИД России. "Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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мид рф, сергей лавров, визит, казахстан
Политика, МИД РФ, Сергей Лавров, визит, КАЗАХСТАН
В МИД РФ рассказали о цели визита Лаврова в Казахстан
МИД: визит Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку мероприятий на высшем уровне
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Казахстан нацелен на подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году, сообщили в МИД России.
"Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Казахстан служит примером доверительного взаимодействия Москвы и Астаны и нацелен на содержательную подготовку важнейших двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В МИД РФ рассказали о переговорах Лаврова и Ван И
В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.