https://1prime.ru/20250410/lekarstva-856542048.html

Кабмин упростил регистрацию отпускных цен на жизненно важные лекарства

Кабмин упростил регистрацию отпускных цен на жизненно важные лекарства - 10.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин упростил регистрацию отпускных цен на жизненно важные лекарства

Правительство РФ упростило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:02+0300

2025-04-10T10:02+0300

2025-04-10T10:02+0300

россия

правительство

лекарства

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы избежать перебоев с их поставками в аптеки и медицинские учреждения, сообщили в российском кабмине. "Правительство упростило и ускорило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Принятое решение позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что изменения внесены в правила госрегулирования цен на медикаменты, включённые в перечень ЖНВЛП. Подписанное Мишустиным постановление предполагает сокращение срока предоставления государственной услуги по регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, с 60 до 40 рабочих дней, уменьшение количества предоставляемых для этого документов, а также закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе с помощью единого портала госуслуг.

https://1prime.ru/20250409/mintsifry-856514573.html

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россия, правительство, лекарства