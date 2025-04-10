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Лидеры стран СЕЛАК осудили санкции США - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Лидеры стран СЕЛАК осудили санкции США
Лидеры стран СЕЛАК осудили санкции США - 10.04.2025, ПРАЙМ
Лидеры стран СЕЛАК осудили санкции США
Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:30+0300
2025-04-10T03:30+0300
экономика
мировая экономика
гондурас
вашингтон
латинская америка
дональд трамп
мид
оон
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МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа. "Главы государств и правительств ... подчеркивают полную актуальность объявления Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира... Точно так же они отвергают применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, включая ограничительные меры в отношении международной торговли", - говорится в проекте декларации саммита, который опубликовал МИД Гондураса. Участники однодневного саммита также заявили, что должность генерального секретаря ООН должен впервые в истории занять представитель их региона, отметив, что этот важный пост никогда не занимала женщина. Саммит в Тегусигальпе завершил период временного председательства Гондураса в организации, которое длилось около года. Полномочия нового председателя блока на период 2025-2026 были переданы Колумбии.  
гондурас
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мировая экономика, гондурас, вашингтон, латинская америка, дональд трамп, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, ГОНДУРАС, ВАШИНГТОН, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Дональд Трамп, МИД, ООН
03:30 10.04.2025
 
Лидеры стран СЕЛАК осудили санкции США

Главы и министры 33 латиноамериканских стран выступили против санкций США

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МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Главы и министры 33 латиноамериканских государств-членов регионального блока СЕЛАК по итогам IX саммита саммита в Гондурасе выступили с критикой политики Вашингтона, осудив односторонние санкции и пошлины, которые вводит администрация Дональда Трампа.
"Главы государств и правительств ... подчеркивают полную актуальность объявления Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира... Точно так же они отвергают применение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, включая ограничительные меры в отношении международной торговли", - говорится в проекте декларации саммита, который опубликовал МИД Гондураса.
Участники однодневного саммита также заявили, что должность генерального секретаря ООН должен впервые в истории занять представитель их региона, отметив, что этот важный пост никогда не занимала женщина.
Саммит в Тегусигальпе завершил период временного председательства Гондураса в организации, которое длилось около года. Полномочия нового председателя блока на период 2025-2026 были переданы Колумбии.
 
 
ЭкономикаМировая экономикаГОНДУРАСВАШИНГТОНЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАДональд ТрампМИДООН
 
 
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