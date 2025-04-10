Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/lukashenko-856566181.html
Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС
Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС
Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:37+0300
2025-04-10T19:37+0300
политика
александр лукашенко
дональд трамп
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337344_0:225:2840:1823_1920x0_80_0_0_dd5832fe59fda6bff4609b3d8590b8a7.jpg
МИНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Недавно Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Я не думаю, что он просто так сказал, хотя многое он заявляет просто так. Но тут это, наверное, было продумано. Он предупредил о том, что якобы БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают. Вполне возможно. Со временем… Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара. Поэтому он заявил, что мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее. Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС – будущее. И посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить", - заявил белорусский лидер в интервью телерадиокомпании "Мир".
https://1prime.ru/20250325/indoneziya-856086616.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337344_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_d8f2751ac36282177a5f2a3ba31c164e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр лукашенко, дональд трамп, брикс
Политика, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, БРИКС
19:37 10.04.2025
 
Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС

Лукашенко: Трамп выступил против БРИКС, потому что США почувствовали соперника

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Недавно Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Я не думаю, что он просто так сказал, хотя многое он заявляет просто так. Но тут это, наверное, было продумано. Он предупредил о том, что якобы БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают. Вполне возможно. Со временем… Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара. Поэтому он заявил, что мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее. Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС – будущее. И посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить", - заявил белорусский лидер в интервью телерадиокомпании "Мир".
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Индонезия официально присоединилась к Новому банку развития БРИКС
25 марта, 14:21
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала