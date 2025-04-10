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Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС

Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС - 10.04.2025, ПРАЙМ

Лукашенко объяснил, почему Трамп выступил против БРИКС

Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:37+0300

2025-04-10T19:37+0300

2025-04-10T19:37+0300

политика

александр лукашенко

дональд трамп

брикс

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МИНСК, 10 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп резко выступил против БРИКС потому, что США увидели в этом объединении соперника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Недавно Дональд Трамп резко выступил против БРИКС. Я не думаю, что он просто так сказал, хотя многое он заявляет просто так. Но тут это, наверное, было продумано. Он предупредил о том, что якобы БРИКС чуть ли не валюту какую-то альтернативную доллару создают. Вполне возможно. Со временем… Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему приводит монополизм доллара. Поэтому он заявил, что мы тут будем давить на БРИКС, душить и так далее. Значит, почувствовали соперника. Значит, за БРИКС – будущее. И посмотрите, сколько туда хотят вступить сегодня стран. Вступили и хотят вступить", - заявил белорусский лидер в интервью телерадиокомпании "Мир".

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александр лукашенко, дональд трамп, брикс