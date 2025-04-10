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Стоимость меди перешла к росту на торгах - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стоимость меди перешла к росту на торгах
Стоимость меди перешла к росту на торгах - 10.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди перешла к росту на торгах
Цена на медь в четверг утром поднимается почти на 5,5%, свидетельствуют данные торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:49+0300
2025-04-10T09:49+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром поднимается почти на 5,5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.43 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 5,44% - до 4,4205 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,49%, до 8 613 долларов, алюминия - на 1,4%, до 2 316 долларов, цинка - на 0,2%, до 2 558 долларов. Агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с информацией, ранее передало, что высшие руководители Китая готовы встретиться в четверг для обсуждения дополнительных стимулов экономики после того, как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины для КНР. Китай с четверга увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон повышает пошлины на товары из КНР до 125%. Кроме того, в четверг были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) Китая. Китай в марте зафиксировал дефляцию на уровне 0,1%, согласно данным государственного статистического управления КНР. Рынок меди чувствителен к новостям относительно экономики Китая - одного из крупнейших импортеров меди в мире.
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рынки, торги, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Рынки, Торги, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
09:49 10.04.2025
 
Стоимость меди перешла к росту на торгах

Цена на медь в четверг утром поднимается почти на 5,5%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром поднимается почти на 5,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.43 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 5,44% - до 4,4205 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,49%, до 8 613 долларов, алюминия - на 1,4%, до 2 316 долларов, цинка - на 0,2%, до 2 558 долларов.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с информацией, ранее передало, что высшие руководители Китая готовы встретиться в четверг для обсуждения дополнительных стимулов экономики после того, как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины для КНР.
Китай с четверга увеличивает дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон повышает пошлины на товары из КНР до 125%.
Кроме того, в четверг были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) Китая. Китай в марте зафиксировал дефляцию на уровне 0,1%, согласно данным государственного статистического управления КНР.
Рынок меди чувствителен к новостям относительно экономики Китая - одного из крупнейших импортеров меди в мире.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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ЭкономикаРынкиТоргиКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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