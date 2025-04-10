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Чекунков спрогнозировал рост спроса на медь и никель к 2050 году

Чекунков спрогнозировал рост спроса на медь и никель к 2050 году - 10.04.2025, ПРАЙМ

Чекунков спрогнозировал рост спроса на медь и никель к 2050 году

Спрос на медь в мире удвоится к 2050 году, а на никель увеличится в 4 раза, следует из презентации, представленной министром РФ по развитию Дальнего Востока и... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:45+0300

2025-04-10T10:45+0300

2025-04-10T10:45+0300

экономика

промышленность

москва

рф

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Спрос на медь в мире удвоится к 2050 году, а на никель увеличится в 4 раза, следует из презентации, представленной министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. "Мировой спрос на медь, никель, фосфорные удобрения будет расти", - говорится в презентации. Согласно материалам, мировой спрос на медь в 2023 году составлял 26 миллионов тонн. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 38 миллионов тонн, к 2040 году - до 49 миллионов, а к 2050 году достигнет 60 миллионов тонн, что в 2,3 раза больше показателя 2023 года. При этом спрос на никель с 2023 года увеличится к 2050 году в 4 раза, до 12 миллионов тонн. В 2030 году он оценивается в 6 миллионов тонн, в 2040 году - 9 миллионов тонн. Отмечается, что основным источником роста будет переход к возобновляемым источникам энергии и низкоуглеродным технологиям.

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промышленность, москва, рф, дальний восток, алексей чекунков