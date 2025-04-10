https://1prime.ru/20250410/megafon-856537400.html

"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике

"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике

Российский оператор "Мегафон" обеспечил мобильной связью 2G и 4G алмазные месторождения в Арктике – в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T06:50+0300

2025-04-10T06:50+0300

2025-04-10T06:50+0300

энергетика

экономика

газ

арктика

якутия

москва

мегафон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856537400.jpg?1744257043

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский оператор "Мегафон" обеспечил мобильной связью 2G и 4G алмазные месторождения в Арктике – в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог, рассказали РИА Новости в компании. Новая сеть 2G и 4G охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска "Маят". В общей сложности мобильная связь доступна в радиусе 160 квадратных километров. "Мегафон" запустил устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения получили надежное покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими. Удаленные алмазодобывающие участки, где развернул сеть "Мегафон", находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог", - сообщили в компании. Там отметили, что экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строительству. Вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере освоения территории и смещения зон разработки. Мобильные базовые станции установлены на подвижных платформах, для их перемещения можно использовать наземный транспорт. Для запуска оборудование нужно подключить к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи. "Такой подход позволяет развернуть сеть в короткие сроки, избегая длительных наладочных работ под открытым небом при арктических морозах", - пояснили в компании. По словам представителей оператора, его специалисты могут вести онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и при необходимости удаленно проводить профилактические работы для обеспечения бесперебойной связи.

арктика

якутия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, арктика, якутия, москва, мегафон