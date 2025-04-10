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"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике - 10.04.2025, ПРАЙМ
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"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике
"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике
Российский оператор "Мегафон" обеспечил мобильной связью 2G и 4G алмазные месторождения в Арктике – в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T06:50+0300
2025-04-10T06:50+0300
энергетика
экономика
газ
арктика
якутия
москва
мегафон
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский оператор "Мегафон" обеспечил мобильной связью 2G и 4G алмазные месторождения в Арктике – в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог, рассказали РИА Новости в компании. Новая сеть 2G и 4G охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска "Маят". В общей сложности мобильная связь доступна в радиусе 160 квадратных километров. "Мегафон" запустил устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения получили надежное покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими. Удаленные алмазодобывающие участки, где развернул сеть "Мегафон", находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог", - сообщили в компании. Там отметили, что экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строительству. Вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере освоения территории и смещения зон разработки. Мобильные базовые станции установлены на подвижных платформах, для их перемещения можно использовать наземный транспорт. Для запуска оборудование нужно подключить к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи. "Такой подход позволяет развернуть сеть в короткие сроки, избегая длительных наладочных работ под открытым небом при арктических морозах", - пояснили в компании. По словам представителей оператора, его специалисты могут вести онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и при необходимости удаленно проводить профилактические работы для обеспечения бесперебойной связи.
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газ, арктика, якутия, москва, мегафон
Энергетика, Экономика, Газ, АРКТИКА, ЯКУТИЯ, МОСКВА, Мегафон
06:50 10.04.2025
 
"Мегафон" обеспечил связью алмазные месторождения в Арктике

"Мегафон" обеспечил мобильной связью алмазные месторождения в Арктике

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский оператор "Мегафон" обеспечил мобильной связью 2G и 4G алмазные месторождения в Арктике – в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог, рассказали РИА Новости в компании.
Новая сеть 2G и 4G охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска "Маят". В общей сложности мобильная связь доступна в радиусе 160 квадратных километров.
"Мегафон" запустил устойчивую мобильную связь стандартов 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения получили надежное покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими. Удаленные алмазодобывающие участки, где развернул сеть "Мегафон", находятся за Полярным кругом — в труднодоступной местности Якутии, где нет круглогодичных дорог", - сообщили в компании.
Там отметили, что экстремальные условия Арктики и особенности добычи алмазов предъявляют особые требования к оборудованию и строительству. Вахтовые поселки и производственные участки могут мигрировать по мере освоения территории и смещения зон разработки. Мобильные базовые станции установлены на подвижных платформах, для их перемещения можно использовать наземный транспорт.
Для запуска оборудование нужно подключить к локальному источнику электропитания и спутниковому каналу связи. "Такой подход позволяет развернуть сеть в короткие сроки, избегая длительных наладочных работ под открытым небом при арктических морозах", - пояснили в компании.
По словам представителей оператора, его специалисты могут вести онлайн-мониторинг состояния базовых станций, контролировать уровень сигнала и при необходимости удаленно проводить профилактические работы для обеспечения бесперебойной связи.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазАРКТИКАЯКУТИЯМОСКВАМегафон
 
 
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