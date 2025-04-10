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Мексика не попала под взаимные пошлины США
Мексика не попала под взаимные пошлины США - 10.04.2025, ПРАЙМ
Мексика не попала под взаимные пошлины США
Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T01:42+0300
2025-04-10T01:42+0300
2025-04-10T01:42+0300
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МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард.
"Из Вашингтона: мне официально сообщают, что мы не попадаем под взаимные 10-процентные пошлины", - написал министр в своем блоге в Х.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Трамп 9 апреля заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран, которые выразили готовность к переговорам.
Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
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мировая экономика, сша, мексика, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Мексика не попала под взаимные пошлины США
Минфин Мексики: страна не попала под взаимные пошлины США в размере 10%
МЕХИКО, 10 апр - ПРАЙМ. Мексика не относится к числу стран, в отношении которых правительство США ввело взаимную пошлину в размере 10%, сообщил министр финансов Марсело Эбрард.
"Из Вашингтона: мне официально сообщают, что мы не попадаем под взаимные 10-процентные пошлины", - написал министр в своем блоге в Х.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Трамп 9 апреля заявил, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран, которые выразили готовность к переговорам.
Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.