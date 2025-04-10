https://1prime.ru/20250410/merts-856555882.html

"Против России!" Заявление Мерца ошеломило Европу

"Против России!" Заявление Мерца ошеломило Европу - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Против России!" Заявление Мерца ошеломило Европу

Политика Евросоюза ведет к полному хаосу. Такое мнение в соцсети X высказал французской политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:32+0300

2025-04-10T15:32+0300

2025-04-10T15:35+0300

политика

фридрих мерц

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Политика Евросоюза ведет к полному хаосу. Такое мнение в соцсети X высказал французской политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя агрессивное заявление будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца."Военная тревога! Новый канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня вечером заявил, что Германия поддерживает воинственные взгляды (президента франции Эммануэль 0- прим. ред.) Макрона и (председателя Еврокомиссии Урсулы - прим. ред.) фон дер Ляйен против России! - написал Филиппо. - <...> Мы должны остановить этих воинственных безумцев! Они хотят полного хаоса!"В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон безосновательно заявил, что Российская Федерация начала угрожать Франции и Европе, после чего предложил обсудить вопрос использования французского ядерного арсенала для защиты всего Евросоюза.

https://1prime.ru/20250402/gaz-856320379.html

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фридрих мерц, россия, экспертное мнение