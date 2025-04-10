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МИД пригрозил жестким ответом Японии на передачу вооружения Украине
МИД пригрозил жестким ответом Японии на передачу вооружения Украине - 10.04.2025, ПРАЙМ
МИД пригрозил жестким ответом Японии на передачу вооружения Украине
Москва жестко ответит на шаги Токио по снабжению Украины техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян. Об этом заявили в МИД России. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:24+0300
2025-04-10T15:24+0300
2025-04-10T15:24+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Москва жестко ответит на шаги Токио по снабжению Украины техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян. Об этом заявили в МИД России."Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - сказано в заявлении ведомства.В министерстве отметили, что Япония, присоединяясь к Центру НАТО по подготовке кадров и содействию безопасности для Украины, все больше втягивается в конфликт на Украине.
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Политика, ЯПОНИЯ, НАТО, УКРАИНА, РФ, МИД
МИД пригрозил жестким ответом Японии на передачу вооружения Украине
МИД: Россия жестко ответит на любые шаги Токио по снабжению Киева техникой
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Москва жестко ответит на шаги Токио по снабжению Украины техникой и вооружениями, применяемыми для убийства россиян. Об этом заявили в МИД России.
"Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействию в подготовке украинских боевиков рассматриваются нами как однозначно враждебные. В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях", - сказано в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что Япония, присоединяясь к Центру НАТО по подготовке кадров и содействию безопасности для Украины, все больше втягивается в конфликт на Украине.
В Кремле опровергли контакты России и Японии по мирному договору