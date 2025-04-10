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Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов

Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов - 10.04.2025, ПРАЙМ

Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов

Итоги состоявшихся проверок говорят о значительном числе злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов - полученные ими... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:56+0300

2025-04-10T19:56+0300

2025-04-10T19:56+0300

политика

дмитрий медведев

мигранты

экзамены

нарушения

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Итоги состоявшихся проверок говорят о значительном числе злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов - полученные ими сертификаты далеко не всегда гарантируют знания, их владельцы иногда вообще с трудом понимают русскую речь, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел в Совбезе заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в соцсети "ВКонтакте". Участники заседания обсудили в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. "Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере. В результате сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания - так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", - сообщил Медведев. Он напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, которые направлены на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая и коррупционные нарушения. "Введен запрет для частных организаций-посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Проводить эту процедуру и выдавать им сертификаты теперь могут только государственные учреждения, правительство утвердило недавно перечень этих организаций. И установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры экзамена", - отметил замглавы Совбеза.

https://1prime.ru/20250228/migranty-855362325.html

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дмитрий медведев, мигранты, экзамены, нарушения