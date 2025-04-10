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Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов
Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов - 10.04.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов
Итоги состоявшихся проверок говорят о значительном числе злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов - полученные ими... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:56+0300
2025-04-10T19:56+0300
политика
дмитрий медведев
мигранты
экзамены
нарушения
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Итоги состоявшихся проверок говорят о значительном числе злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов - полученные ими сертификаты далеко не всегда гарантируют знания, их владельцы иногда вообще с трудом понимают русскую речь, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел в Совбезе заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в соцсети "ВКонтакте". Участники заседания обсудили в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. "Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере. В результате сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания - так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", - сообщил Медведев. Он напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, которые направлены на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая и коррупционные нарушения. "Введен запрет для частных организаций-посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Проводить эту процедуру и выдавать им сертификаты теперь могут только государственные учреждения, правительство утвердило недавно перечень этих организаций. И установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры экзамена", - отметил замглавы Совбеза.
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дмитрий медведев, мигранты, экзамены, нарушения
Политика, Дмитрий Медведев, Мигранты, экзамены, нарушения
19:56 10.04.2025
 
Медведев рассказал о нарушениях в сфере проведения экзамена для мигрантов

Медведев: в сфере проведения экзамена для мигрантов выявили много нарушений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача мигрантами экзамена по русскому языку
Сдача мигрантами экзамена по русскому языку - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Итоги состоявшихся проверок говорят о значительном числе злоупотреблений в сфере проведения экзамена по русскому языку для мигрантов - полученные ими сертификаты далеко не всегда гарантируют знания, их владельцы иногда вообще с трудом понимают русскую речь, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он провел в Совбезе заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в соцсети "ВКонтакте". Участники заседания обсудили в том числе проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
"Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере. В результате сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания - так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", - сообщил Медведев.
Он напомнил, что в конце 2024 года вступили в силу законодательные изменения, которые направлены на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая и коррупционные нарушения.
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"Введен запрет для частных организаций-посредников участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Проводить эту процедуру и выдавать им сертификаты теперь могут только государственные учреждения, правительство утвердило недавно перечень этих организаций. И установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры экзамена", - отметил замглавы Совбеза.
 
ПолитикаДмитрий МедведевМигрантыэкзаменынарушения
 
 
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