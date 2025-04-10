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Bloomberg: самые богатые люди в мире получили рекордный доход за сутки
Bloomberg: самые богатые люди в мире получили рекордный доход за сутки - 10.04.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: самые богатые люди в мире получили рекордный доход за сутки
Состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 миллиарда долларов в один день, установив рекорд по приросту с момента подсчета индекса Bloomberg... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:15+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 миллиарда долларов в один день, установив рекорд по приросту с момента подсчета индекса Bloomberg Billionaires Index.Отмечается, что рост обусловлен повышением фондовых рынков после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке действия некоторых пошлин. Этот рост превзошел предыдущий рекорд прироста состояния миллиардеров в 233 миллиарда долларов.Индекс S&P 500 показал самый большой рост с октября 2008 года после заявления Трампа о временном смягчении торговой политики, возросший на 9,5% за один день. Индекс NASDAQ также вырос на 12%, показав самый большой прирост с января 2001 года. Индекс Dow Jones также увеличился на 7,9%, показав самый большой рост с марта 2020 года.
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сша, состояние миллиардеров
Экономика, США, состояние миллиардеров
Bloomberg: самые богатые люди в мире получили рекордный доход за сутки
Bloomberg: миллиардеры разбогатели за день на рекордные $304 млрд на росте акций
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Состояние богатейших людей мира увеличилось на 304 миллиарда долларов в один день, установив
рекорд по приросту с момента подсчета индекса Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что рост обусловлен повышением фондовых рынков после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке действия некоторых пошлин. Этот рост превзошел предыдущий рекорд прироста состояния миллиардеров в 233 миллиарда долларов.
Индекс S&P 500 показал самый большой рост с октября 2008 года после заявления Трампа о временном смягчении торговой политики, возросший на 9,5% за один день. Индекс NASDAQ также вырос на 12%, показав самый большой прирост с января 2001 года. Индекс Dow Jones также увеличился на 7,9%, показав самый большой рост с марта 2020 года.
Российский рынок акций уверенно растет вместе с мировыми рынками