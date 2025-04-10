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Минфин ответил на вопрос о гарантиях для новых иностранных инвесторов

Минфин ответил на вопрос о гарантиях для новых иностранных инвесторов - 10.04.2025, ПРАЙМ

Минфин ответил на вопрос о гарантиях для новых иностранных инвесторов

Вопрос регулирования привлечения в РФ новых иностранных инвестиций и соответствующих гарантий для них концептуально решен, осталось доработать проект указа... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:10+0300

2025-04-10T12:10+0300

2025-04-10T12:10+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вопрос регулирования привлечения в РФ новых иностранных инвестиций и соответствующих гарантий для них концептуально решен, осталось доработать проект указа президента с точки зрения юридической техники, заявил журналистам глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. "Вопрос очень сложный, и технически его нужно правильно отрегулировать. Это уже больше вопрос юридической техники. Концептуально, скажем так, рамка того, как должно выглядеть регулирование процесса прихода новых денег и гарантирование возможности того, что эти деньги и полученные с них инвестиции могут быть выведены, он уже решен. Вопрос юртехники, и концептуально, самое главное, уже разногласий ни с кем нет", - сказал он. "Как только дошлифуется текст, он будет принят", - добавил Яковлев, выразив надежду, что это может произойти уже в первом полугодии. Минфин совместно с Банком России разработали проект указа президента, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов на российском финансовом рынке, заявлял в декабре заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что ограничения на вывод средств из РФ не будут распространяться на новые вложения, объяснял он.

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россия, финансы, москва, минфин