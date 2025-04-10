https://1prime.ru/20250410/minfin-856550834.html

Минфин оценил число финансовых услуг, предоставляемых онлайн

Минфин оценил число финансовых услуг, предоставляемых онлайн - 10.04.2025, ПРАЙМ

Минфин оценил число финансовых услуг, предоставляемых онлайн

Доля предоставленных онлайн финансовых услуг в текущем году составляет 85%, а к 2030 году ожидается, что она достигнет 100%, такие данные представил директор... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:14+0300

2025-04-10T13:14+0300

2025-04-10T13:14+0300

экономика

минфин

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля предоставленных онлайн финансовых услуг в текущем году составляет 85%, а к 2030 году ожидается, что она достигнет 100%, такие данные представил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на Всероссийской научно-практической конференции "Формирование финансовой культуры в условиях цифровизации: смыслы, практики, результаты". В ходе выступления на пленарной сессии "Формирование смыслов финансовой культуры в условиях российского образования" Яковлев представил презентацию, в которой был слайд о трансформации поведения клиентов. Так, согласно презентации, 85% финансовых услуг в РФ в 2025 году предоставляется онлайн, а к 2030 году ожидается, что эта доля достигнет 100%. Кроме того, на слайде отмечается рост спроса на удаленные сервисы и указывается, что большое значение приобретает потребительский опыт, а стоимость и ценность услуги становятся первостепенным фактором.

https://1prime.ru/20250410/minfin-856548730.html

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минфин, россия