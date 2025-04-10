https://1prime.ru/20250410/mirotvortsy-856545305.html
Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ
Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ
Украина представила западным странам свой "список пожеланий" относительно размещения запрошенной "миротворческой миссии" на своей территории, говорится в... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:57+0300
2025-04-10T10:57+0300
2025-04-10T10:57+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украина представила западным странам свой "список пожеланий" относительно размещения запрошенной "миротворческой миссии" на своей территории, говорится в материале издания Politico.Отмечается, что , украинской стороне необходимы войска на местах, чтобы сдержать любую агрессию в будущем."Встречи помогают конкретизировать то, чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения России, особенно с учетом того, что США и другие страны блокируют его надежды на приглашение в НАТО", — сказано в тексте публикации.Кроме того, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что около десяти стран готовы направить войска в Украину, и у Киева есть свое видение размещения сил. Палиса подчеркнул, что даже если войска будут размещены с минимальной плотностью, им все равно потребуется обеспечение воздушного прикрытия.
https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html
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украина, запад
Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ
Politico: Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украина представила западным странам свой "список пожеланий" относительно размещения запрошенной "миротворческой миссии" на своей территории, говорится в материале издания Politico.
Отмечается, что , украинской стороне необходимы войска на местах, чтобы сдержать любую агрессию в будущем.
"Встречи помогают конкретизировать то, чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения России, особенно с учетом того, что США и другие страны блокируют его надежды на приглашение в НАТО", — сказано в тексте публикации.
Кроме того, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что около десяти стран готовы направить войска в Украину, и у Киева есть свое видение размещения сил. Палиса подчеркнул, что даже если войска будут размещены с минимальной плотностью, им все равно потребуется обеспечение воздушного прикрытия.
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении