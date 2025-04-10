https://1prime.ru/20250410/mirotvortsy-856545305.html

Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ

Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ

Киев передал Западу "список желаний" по размещению миротворцев, пишут СМИ

Украина представила западным странам свой "список пожеланий" относительно размещения запрошенной "миротворческой миссии" на своей территории, говорится в... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:57+0300

2025-04-10T10:57+0300

2025-04-10T10:57+0300

политика

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украина представила западным странам свой "список пожеланий" относительно размещения запрошенной "миротворческой миссии" на своей территории, говорится в материале издания Politico.Отмечается, что , украинской стороне необходимы войска на местах, чтобы сдержать любую агрессию в будущем."Встречи помогают конкретизировать то, чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения России, особенно с учетом того, что США и другие страны блокируют его надежды на приглашение в НАТО", — сказано в тексте публикации.Кроме того, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что около десяти стран готовы направить войска в Украину, и у Киева есть свое видение размещения сил. Палиса подчеркнул, что даже если войска будут размещены с минимальной плотностью, им все равно потребуется обеспечение воздушного прикрытия.

https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад