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Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций
Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций - 10.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:21+0300
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КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. Глава кабмина поприветствовал гостей и организаторов XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к участникам форума Мишустин сообщил, что в рамках правительственной инициативы "Взлет – от стартапа до IPO" помощь уже получили более 10 тысяч предприятий, общий объем их выручки приблизился к триллиону рублей. "Появилось почти 150 тысяч новых рабочих мест. Только за прошлый год на биржи впервые вышли сразу полтора десятка организаций, среди которых большинство – инновационных. Это своего рода рекорд за последнее десятилетие. Для содействия таким передовым предприятиям, включая малые, продолжается расширение и механизмов их встраивания в кооперационные цепочки нацпроектов и крупного бизнеса", - отметил Мишустин. Также, по его словам, совершенствуется так называемая "реестровая модель" предоставления услуг, которая облегчает и ускоряет процесс получения поддержки, когда необходимый документ – в электронном виде автоматически формируется в соответствующей государственной информационной системе. "Все эти меры будут способствовать расширению рынка венчурных инвестиций в стране. Это один из наших приоритетов", - сказал Мишустин. Глава кабмина выразил надежду, что Форум поможет участникам в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей, выпуск современных отечественных товаров и сервисов. "Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас для этого имеются", - добавил он и пожелал форуму продуктивной работы.
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россия, финансы, казань, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КАЗАНЬ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций
Мишустин: расширение рынка венчурных инвестиций – приоритет для властей России
КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ.
Глава кабмина поприветствовал гостей и организаторов XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к участникам форума Мишустин сообщил, что в рамках правительственной инициативы "Взлет – от стартапа до IPO" помощь уже получили более 10 тысяч предприятий, общий объем их выручки приблизился к триллиону рублей.
"Появилось почти 150 тысяч новых рабочих мест. Только за прошлый год на биржи впервые вышли сразу полтора десятка организаций, среди которых большинство – инновационных. Это своего рода рекорд за последнее десятилетие. Для содействия таким передовым предприятиям, включая малые, продолжается расширение и механизмов их встраивания в кооперационные цепочки нацпроектов и крупного бизнеса", - отметил Мишустин.
Также, по его словам, совершенствуется так называемая "реестровая модель" предоставления услуг, которая облегчает и ускоряет процесс получения поддержки, когда необходимый документ – в электронном виде автоматически формируется в соответствующей государственной информационной системе.
"Все эти меры будут способствовать расширению рынка венчурных инвестиций в стране. Это один из наших приоритетов", - сказал Мишустин.
Глава кабмина выразил надежду, что Форум поможет участникам в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей, выпуск современных отечественных товаров и сервисов. "Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас для этого имеются", - добавил он и пожелал форуму продуктивной работы.
Мишустин отметил рост спроса на электроэнергию в России