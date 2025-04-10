https://1prime.ru/20250410/mishustin-856546983.html

Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций

Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций - 10.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:21+0300

2025-04-10T11:21+0300

2025-04-10T11:21+0300

экономика

россия

финансы

казань

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5f62a3c7d566748d333fadcd947d0efe.jpg

КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал расширение рынка венчурных инвестиций приоритетом для властей РФ. Глава кабмина поприветствовал гостей и организаторов XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к участникам форума Мишустин сообщил, что в рамках правительственной инициативы "Взлет – от стартапа до IPO" помощь уже получили более 10 тысяч предприятий, общий объем их выручки приблизился к триллиону рублей. "Появилось почти 150 тысяч новых рабочих мест. Только за прошлый год на биржи впервые вышли сразу полтора десятка организаций, среди которых большинство – инновационных. Это своего рода рекорд за последнее десятилетие. Для содействия таким передовым предприятиям, включая малые, продолжается расширение и механизмов их встраивания в кооперационные цепочки нацпроектов и крупного бизнеса", - отметил Мишустин. Также, по его словам, совершенствуется так называемая "реестровая модель" предоставления услуг, которая облегчает и ускоряет процесс получения поддержки, когда необходимый документ – в электронном виде автоматически формируется в соответствующей государственной информационной системе. "Все эти меры будут способствовать расширению рынка венчурных инвестиций в стране. Это один из наших приоритетов", - сказал Мишустин. Глава кабмина выразил надежду, что Форум поможет участникам в реализации проектов, направленных на коммерциализацию перспективных идей, выпуск современных отечественных товаров и сервисов. "Необходимый опыт, научный потенциал и ресурсы у нас для этого имеются", - добавил он и пожелал форуму продуктивной работы.

https://1prime.ru/20250408/mishustin-856479102.html

казань

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, казань, рф, михаил мишустин