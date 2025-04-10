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Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий

Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий - 10.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий

Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:23+0300

2025-04-10T11:23+0300

2025-04-10T11:23+0300

экономика

россия

финансы

казань

рф

михаил мишустин

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КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний с российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина поприветствовал участников XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к гостям форума Мишустин отметил, что экосистема венчурного предпринимательства обеспечивает внедрение результатов научного поиска, помогает динамично адаптировать их к постоянно происходящим изменениям, а также привлекает необходимые средства, что особенно важно в современной экономической модели, основанной на инновациях. "Внешнее санкционное давление и уход с российского рынка ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши. Включая высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в эту область", - подчеркнул глава правительства.

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россия, финансы, казань, рф, михаил мишустин