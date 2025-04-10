https://1prime.ru/20250410/mishustin-856547137.html
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий - 10.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий
Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:23+0300
2025-04-10T11:23+0300
2025-04-10T11:23+0300
экономика
россия
финансы
казань
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_35a5747b3521624c96ca9bc40230163e.jpg
КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний с российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина поприветствовал участников XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к гостям форума Мишустин отметил, что экосистема венчурного предпринимательства обеспечивает внедрение результатов научного поиска, помогает динамично адаптировать их к постоянно происходящим изменениям, а также привлекает необходимые средства, что особенно важно в современной экономической модели, основанной на инновациях. "Внешнее санкционное давление и уход с российского рынка ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши. Включая высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в эту область", - подчеркнул глава правительства.
https://1prime.ru/20250410/mishustin-856546983.html
казань
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856116078_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_d10bd82b516ec194c211e24a47eccc01.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, казань, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КАЗАНЬ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий
Мишустин: кабмин работает над привлечением средств в сферу высоких технологий
КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний с российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина поприветствовал участников XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к гостям форума Мишустин отметил, что экосистема венчурного предпринимательства обеспечивает внедрение результатов научного поиска, помогает динамично адаптировать их к постоянно происходящим изменениям, а также привлекает необходимые средства, что особенно важно в современной экономической модели, основанной на инновациях.
"Внешнее санкционное давление и уход с российского рынка ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши. Включая высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в эту область", - подчеркнул глава правительства.
Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций