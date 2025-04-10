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Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий - 10.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий
Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:23+0300
2025-04-10T11:23+0300
экономика
россия
финансы
казань
рф
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний с российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина поприветствовал участников XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к гостям форума Мишустин отметил, что экосистема венчурного предпринимательства обеспечивает внедрение результатов научного поиска, помогает динамично адаптировать их к постоянно происходящим изменениям, а также привлекает необходимые средства, что особенно важно в современной экономической модели, основанной на инновациях. "Внешнее санкционное давление и уход с российского рынка ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши. Включая высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в эту область", - подчеркнул глава правительства.
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россия, финансы, казань, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КАЗАНЬ, РФ, Михаил Мишустин
11:23 10.04.2025
 
Мишустин рассказал о привлечении средств в сферу высоких технологий

Мишустин: кабмин работает над привлечением средств в сферу высоких технологий

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Власти РФ продолжают создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в сферу высоких технологий, в том числе на фоне ухода западных компаний с российского рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина поприветствовал участников XIX Российского венчурного форума, который проходит в Казани. В своем видеообращении к гостям форума Мишустин отметил, что экосистема венчурного предпринимательства обеспечивает внедрение результатов научного поиска, помогает динамично адаптировать их к постоянно происходящим изменениям, а также привлекает необходимые средства, что особенно важно в современной экономической модели, основанной на инновациях.
"Внешнее санкционное давление и уход с российского рынка ряда иностранных компаний предоставили отечественным производителям возможность занять освободившиеся ниши. Включая высокотехнологичные. Правительство продолжает создавать условия для привлечения негосударственного финансирования в эту область", - подчеркнул глава правительства.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Мишустин назвал приоритетом расширение рынка венчурных инвестиций
11:21
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКАЗАНЬРФМихаил Мишустин
 
 
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