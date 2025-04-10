https://1prime.ru/20250410/moshenniki-856534459.html

МВД: мошенники создают точные копии сайтов страховых компаний

МВД: мошенники создают точные копии сайтов страховых компаний - 10.04.2025, ПРАЙМ

МВД: мошенники создают точные копии сайтов страховых компаний

Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, на которых предлагают купить полис ОСАГО, когда потенциальная жертва вводит данные для... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T01:48+0300

2025-04-10T01:48+0300

2025-04-10T01:48+0300

технологии

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники создают точные копии сайтов известных страховых компаний, на которых предлагают купить полис ОСАГО, когда потенциальная жертва вводит данные для оплаты, её средства похищают, это схема позволяет аферистам обходить двухфакторную аутентификацию, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. "Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании", - говорится в сообщении. В материалах уточняется, что для расчета стоимости страхования пользователю предлагают заполнить небольшую анкету - указать имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После введения данных покупателю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты: указать номер карты, дату окончания ее действия и VC/CVV-код. "Мошенники перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения оплаты. В случае успеха злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги", - заключили правоохранители.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы