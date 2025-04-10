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Мошенники стали приманкой для схемы инвестиционного мошенничества

Мошенники стали приманкой для схемы инвестиционного мошенничества - 10.04.2025, ПРАЙМ

Мошенники стали приманкой для схемы инвестиционного мошенничества

Мошенники стали создавать ресурсы, которые предлагают присоединиться к программе "Цифровой рубль Банка России" для пассивного заработка на финансовом рынке,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:27+0300

2025-04-10T03:27+0300

2025-04-10T03:27+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали создавать ресурсы, которые предлагают присоединиться к программе "Цифровой рубль Банка России" для пассивного заработка на финансовом рынке, которые служат приманкой для классической схемы инвестиционного мошенничества, рассказали РИА Новости в компании F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о появлении ресурсов, которые предлагают стать участниками инвестиционной программы "Цифровой рубль Банка России". Аналитики департамента защиты от цифровых рисков компании F6 обнаружили сеть сайтов, в которых пользователей приглашают присоединиться к программе пассивного заработка на финансовом рынке. Цифровой рубль на этих ресурсах служит приманкой для классической схемы инвестиционного мошенничества", - сказали в компании. На сайте инвестпроекта отображается символика цифрового рубля и чат-бот с "личным менеджером". Пользователю обещают "доход от 100 000 рублей уже с первых дней" с минимальной суммой инвестиций 10 000 рублей. Для того, чтобы якобы рассчитать потенциальный доход и удобную сумму вклада, потенциального инвестора просят указать возраст, гражданство, статус на рынке труда, финансовую цель, диапазон дохода. Один из вопросов звучит так: "Сколько времени вы готовы уделять заработку в своём смартфоне?". Также в чат-боте просят указать имя, фамилию и контактный номер телефона, после чего на экран выводится сообщение: "Наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время". Далее, как и в стандартной схеме инвестскама, злоумышленник звонит жертве и представляется "персональным менеджером", открывает доступ к "инвестиционной платформе", уговаривает внести "депозит". Итогом такой инвестиции становится полная потеря внесенных денег. Первый такой домен, обнаруженный специалистами F6, был зарегистрирован 18 марта, последний – 4 апреля. В компании предполагают, что скам-ресурсы с эмблемами цифрового рубля используют несколько мошеннических партнёрских программ, потому что сайты созданы по единому шаблону, но структура ссылок отличается. "Инвестскам остаётся для киберпреступников одним из самых привлекательных направлений. Для привлечения внимания потенциальных жертв злоумышленники, которые работают с такими схемами, активно используют актуальные новостные поводы, имена известных людей и бренды. Цифровой рубль – как раз такой бренд, про который слышали многие, но не все понимают, что он из себя представляет и зачем нужен. Этим и пользуются мошенники", – прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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