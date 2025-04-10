https://1prime.ru/20250410/moshenniki-856563226.html
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram - 10.04.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:59+0300
2025-04-10T17:59+0300
2025-04-10T17:59+0300
мошенничество
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telegram
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы. "В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах. Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
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мвд, мошенники, telegram
Мошенничество, МВД, мошенники, Telegram
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих в Telegram брендовые вещи с Poizon
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы.
"В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах.
ВТБ и Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками
Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.