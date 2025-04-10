https://1prime.ru/20250410/moshenniki-856563226.html

В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram

В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram - 10.04.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram

Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:59+0300

2025-04-10T17:59+0300

2025-04-10T17:59+0300

мошенничество

мвд

мошенники

telegram

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы. "В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах. Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.

https://1prime.ru/20250409/vtb-856517534.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенники, telegram