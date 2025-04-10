Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250410/moshenniki-856563226.html
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram - 10.04.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram
Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:59+0300
2025-04-10T17:59+0300
мошенничество
мвд
мошенники
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы. "В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах. Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
https://1prime.ru/20250409/vtb-856517534.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bffc7aa2c85d6e640c1bf7341d3cd6ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, мошенники, telegram
Мошенничество, МВД, мошенники, Telegram
17:59 10.04.2025
 
В МВД предупредили о "брендовых" мошенниках в Telegram

В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих в Telegram брендовые вещи с Poizon

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки с основными схемами мошенничества в отношении несовершеннолетних, выявленными в ходе оперативной и аналитической работы.
"В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит", - говорится в материалах.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
ВТБ и Т2 создали схему борьбы с телефонными мошенниками
Вчера, 16:06
Более того, мошенники требуют оплату "пошлины", чтобы "растаможить товар". По данным ведомства, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.
 
МошенничествоМВДмошенникиTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала