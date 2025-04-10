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США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе
США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе - 10.04.2025, ПРАЙМ
США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:51+0300
2025-04-10T22:51+0300
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который был приговорен к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с РФ на стороне ВСУ. "Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", - сказала она журналистам. Мосгорсуд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Свою вину он признал. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны ). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
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сша, россия, иностранные наемники, освобождение
Политика, США, РОССИЯ, иностранные наемники, Освобождение
США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе
Госдеп: США призывают РФ освободить американца, приговоренного за наемничество
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который был приговорен к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с РФ на стороне ВСУ.
"Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", - сказала она журналистам.
Мосгорсуд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Свою вину он признал.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине.
Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны ). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.