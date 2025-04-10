https://1prime.ru/20250410/naemnik-856570630.html

США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе

США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе - 10.04.2025, ПРАЙМ

США призывают Россию освободить американского наемника, заявили в Госдепе

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T22:51+0300

2025-04-10T22:51+0300

2025-04-10T22:51+0300

политика

сша

россия

иностранные наемники

освобождение

https://cdnn.1prime.ru/img/82685/29/826852959_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_b9747302f76c85425bc973504a1a88b9.jpg

ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, который был приговорен к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с РФ на стороне ВСУ. "Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своем заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года", - сказала она журналистам. Мосгорсуд в октябре прошлого года приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии его как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Свою вину он признал. Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как стало известно в суде, в феврале 2022 года американец заключил контракт с батальном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны ). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.

https://1prime.ru/20250410/peregovory-856569681.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, иностранные наемники, освобождение