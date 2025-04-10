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Аксаков объяснил, кого коснется ограничение на снятие наличных

Аксаков объяснил, кого коснется ограничение на снятие наличных - 10.04.2025, ПРАЙМ

Аксаков объяснил, кого коснется ограничение на снятие наличных

Ограничение по снятию наличных более 50 тысяч рублей в сутки коснется недобропорядочных граждан - в основном дропперов и не будет массовым, сообщил в беседе с... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:32+0300

2025-04-10T14:32+0300

2025-04-10T14:34+0300

экономика

анатолий аксаков

снятие наличных

ограничения

дропперы

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ограничение по снятию наличных более 50 тысяч рублей в сутки коснется недобропорядочных граждан - в основном дропперов и не будет массовым, сообщил в беседе с РИА новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о противодействии телефонному и интернет мошенничеству. В числе прочего документом предусмотрено, что при наличии признаков мошенничества кредитная организация должна ограничить на 48 часов выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого решения. Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки, - так, указанное ограничение заработает с 1 сентября. "Если говорить обо всех гражданах, то это байка, которую специально распускают злоумышленники, чтобы разогнать нервное состояние в обществе. А реально это касается только отдельных граждан, которые замечены в проведении недобросовестных операций по своим счетам. Так называемых дропперов прежде всего. То есть те, кто предоставляет свои счета за продленную мзду для прогонки украденных денег, либо снимают и передают преступникам, либо сами являются теми же преступниками", - сказал Аксаков. Председатель комитета отметил, что данное ограничение "как раз в интересах подавляющего большинства наших граждан", в том числе и тех россиян, у кого с помощью, например, социальной инженерии воруют деньги, а потом проводят через дропперов.

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анатолий аксаков, снятие наличных, ограничения, дропперы