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Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах

Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах - 10.04.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах

Россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году, следует из данных Банка России "О наличном денежном обороте". | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:54+0300

2025-04-10T14:54+0300

2025-04-10T14:54+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году, следует из данных Банка России "О наличном денежном обороте". Согласно таблице, выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций и подразделений Банка России в прошлом году выросли на 7,3% - до 39,140 триллиона рублей. Также в пресс-релизе регулятора отмечается, что наличный денежный оборот в 2024 году составил 130,1 триллиона рублей, что на 5,1% больше, чем в 2023 году. По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 триллиона рублей, выдано 66,5 триллиона рублей. "Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц. Поступления по ним увеличились на 2,3%, до 9,8 триллиона рублей, выдачи - на 8,2%, до 12,7 триллиона рублей. Приток наличных во вклады граждан вырос на 6,2%, до 5,1 триллиона рублей, выдачи - на 2,2%, до 8,2 триллиона рублей. Торговля принесла 6,7 триллиона рублей", - сообщил регулятор. Лидерами по наличному денежному обороту России, как и в прошлом году, являются Москва и Московская область (28,2 и 9,1 триллиона рублей), Санкт-Петербург (8,1 триллиона рублей), Краснодарский край (6,2 триллиона рублей). Также ЦБ сообщил, что 2024 году было выявлено 8,107 тысяч поддельных банкнот, и 133 поддельных монеты.

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финансы, банки, россия