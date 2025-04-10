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Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах
Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах
Россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году, следует из данных Банка России "О наличном денежном обороте". | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:54+0300
2025-04-10T14:54+0300
экономика
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году, следует из данных Банка России "О наличном денежном обороте". Согласно таблице, выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций и подразделений Банка России в прошлом году выросли на 7,3% - до 39,140 триллиона рублей. Также в пресс-релизе регулятора отмечается, что наличный денежный оборот в 2024 году составил 130,1 триллиона рублей, что на 5,1% больше, чем в 2023 году. По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 триллиона рублей, выдано 66,5 триллиона рублей. "Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц. Поступления по ним увеличились на 2,3%, до 9,8 триллиона рублей, выдачи - на 8,2%, до 12,7 триллиона рублей. Приток наличных во вклады граждан вырос на 6,2%, до 5,1 триллиона рублей, выдачи - на 2,2%, до 8,2 триллиона рублей. Торговля принесла 6,7 триллиона рублей", - сообщил регулятор. Лидерами по наличному денежному обороту России, как и в прошлом году, являются Москва и Московская область (28,2 и 9,1 триллиона рублей), Санкт-Петербург (8,1 триллиона рублей), Краснодарский край (6,2 триллиона рублей). Также ЦБ сообщил, что 2024 году было выявлено 8,107 тысяч поддельных банкнот, и 133 поддельных монеты.
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финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
14:54 10.04.2025
 
Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах

ЦБ: россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанковское обслуживание, банкомат
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Онур Озовали
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году сняли в банкоматах на 7,3% больше наличных, чем в 2023 году, следует из данных Банка России "О наличном денежном обороте".
Согласно таблице, выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций и подразделений Банка России в прошлом году выросли на 7,3% - до 39,140 триллиона рублей.
Также в пресс-релизе регулятора отмечается, что наличный денежный оборот в 2024 году составил 130,1 триллиона рублей, что на 5,1% больше, чем в 2023 году. По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 триллиона рублей, выдано 66,5 триллиона рублей.
"Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц. Поступления по ним увеличились на 2,3%, до 9,8 триллиона рублей, выдачи - на 8,2%, до 12,7 триллиона рублей. Приток наличных во вклады граждан вырос на 6,2%, до 5,1 триллиона рублей, выдачи - на 2,2%, до 8,2 триллиона рублей. Торговля принесла 6,7 триллиона рублей", - сообщил регулятор.
Лидерами по наличному денежному обороту России, как и в прошлом году, являются Москва и Московская область (28,2 и 9,1 триллиона рублей), Санкт-Петербург (8,1 триллиона рублей), Краснодарский край (6,2 триллиона рублей).
Также ЦБ сообщил, что 2024 году было выявлено 8,107 тысяч поддельных банкнот, и 133 поддельных монеты.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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