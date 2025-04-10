https://1prime.ru/20250410/narusheniya-856564992.html

ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов

ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов - 10.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов

Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:46+0300

2025-04-10T18:46+0300

2025-04-10T18:46+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на сайте регулятора. "При размещении на своих сайтах информации о диапазоне полной стоимости кредита по льготным ипотечным кредитам 16 банков не учитывают возможного повышения процентной ставки. Нарушения обнаружены в ходе проверок Банка России", - говорится в сообщении. Банк России напомнил, что по закону о потребительском кредите банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна заемщику на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации. В некоторых случаях кредитор может повысить ставку по льготной ипотеке, если ему станет известно, что заемщик перестал соответствовать условиям льготной программы или ранее уже воспользовался льготой по ипотеке, поясняется в сообщении. "Регулятор направил нарушителям требование оперативно исправить значения диапазонов ПСК в соответствии с законом", - заключил ЦБ.

https://1prime.ru/20250204/sud-854649967.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, нарушения, информация, кредиты, стоимость