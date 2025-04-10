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ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов
Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:46+0300
2025-04-10T18:46+0300
2025-04-10T18:46+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на сайте регулятора. "При размещении на своих сайтах информации о диапазоне полной стоимости кредита по льготным ипотечным кредитам 16 банков не учитывают возможного повышения процентной ставки. Нарушения обнаружены в ходе проверок Банка России", - говорится в сообщении. Банк России напомнил, что по закону о потребительском кредите банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна заемщику на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации. В некоторых случаях кредитор может повысить ставку по льготной ипотеке, если ему станет известно, что заемщик перестал соответствовать условиям льготной программы или ранее уже воспользовался льготой по ипотеке, поясняется в сообщении. "Регулятор направил нарушителям требование оперативно исправить значения диапазонов ПСК в соответствии с законом", - заключил ЦБ.
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банки, нарушения, информация, кредиты, стоимость
Экономика, Банки, нарушения, информация, кредиты, стоимость
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов
ЦБ обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о стоимости кредита
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на сайте регулятора.
"При размещении на своих сайтах информации о диапазоне полной стоимости кредита по льготным ипотечным кредитам 16 банков не учитывают возможного повышения процентной ставки. Нарушения обнаружены в ходе проверок Банка России", - говорится в сообщении.
Банк России напомнил, что по закону о потребительском кредите банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна заемщику на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации.
В некоторых случаях кредитор может повысить ставку по льготной ипотеке, если ему станет известно, что заемщик перестал соответствовать условиям льготной программы или ранее уже воспользовался льготой по ипотеке, поясняется в сообщении.
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"Регулятор направил нарушителям требование оперативно исправить значения диапазонов ПСК в соответствии с законом", - заключил ЦБ.