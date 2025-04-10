Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/narusheniya-856564992.html
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов
Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:46+0300
2025-04-10T18:46+0300
экономика
банки
нарушения
информация
кредиты
стоимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на сайте регулятора. "При размещении на своих сайтах информации о диапазоне полной стоимости кредита по льготным ипотечным кредитам 16 банков не учитывают возможного повышения процентной ставки. Нарушения обнаружены в ходе проверок Банка России", - говорится в сообщении. Банк России напомнил, что по закону о потребительском кредите банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна заемщику на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации. В некоторых случаях кредитор может повысить ставку по льготной ипотеке, если ему станет известно, что заемщик перестал соответствовать условиям льготной программы или ранее уже воспользовался льготой по ипотеке, поясняется в сообщении. "Регулятор направил нарушителям требование оперативно исправить значения диапазонов ПСК в соответствии с законом", - заключил ЦБ.
https://1prime.ru/20250204/sud-854649967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, нарушения, информация, кредиты, стоимость
Экономика, Банки, нарушения, информация, кредиты, стоимость
18:46 10.04.2025
 
ЦБ РФ обнаружил у 16 банков нарушения в информировании о стоимости кредитов

ЦБ обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о стоимости кредита

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России обнаружил нарушения у 16 банков в размещении информации о диапазоне полной стоимости кредита (ПСК) по льготным ипотечным программам, сообщается на сайте регулятора.
"При размещении на своих сайтах информации о диапазоне полной стоимости кредита по льготным ипотечным кредитам 16 банков не учитывают возможного повышения процентной ставки. Нарушения обнаружены в ходе проверок Банка России", - говорится в сообщении.
Банк России напомнил, что по закону о потребительском кредите банки обязаны рассчитывать ПСК исходя из максимально возможных расходов по кредиту. Эта информация должна быть доступна заемщику на сайтах и в местах оказания услуг кредитной организации.
В некоторых случаях кредитор может повысить ставку по льготной ипотеке, если ему станет известно, что заемщик перестал соответствовать условиям льготной программы или ранее уже воспользовался льготой по ипотеке, поясняется в сообщении.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Суд принял иск о нарушении авторских прав к ЦБ из-за монет "Ежик в тумане"
4 февраля, 09:12
"Регулятор направил нарушителям требование оперативно исправить значения диапазонов ПСК в соответствии с законом", - заключил ЦБ.
 
ЭкономикаБанкинарушенияинформациякредитыстоимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала