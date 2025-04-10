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Минэнерго США понизило прогнозы по добыче, цене и спросу на нефть

Минэнерго США понизило прогнозы по добыче, цене и спросу на нефть - 10.04.2025, ПРАЙМ

Минэнерго США понизило прогнозы по добыче, цене и спросу на нефть

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:19+0300

2025-04-10T19:19+0300

2025-04-10T19:31+0300

экономика

минэнерго сша

добыча нефти

цена

прогноз

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 100 тысяч баррелей в день - до 13,51 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 200 тысяч баррелей в день, до 13,56 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В марте минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 30 тысяч баррелей в день, до 13,76 миллиона баррелей. Добыча нефти в США в 2024 году оценивается в 13,21 миллиона баррелей в день.Также EIA понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год сразу до 67,87 доллара с 74,22 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.На 2026 год EIA понизило прогноз по Brent до 61,48 доллара за баррель с 68,47 доллара, ожидавшихся в марте.Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год понижен до 63,88 доллара за баррель с прошлой оценки в 70,68 доллара, на следующий год - до 57,48 доллара с 64,97 доллара.Вместе с тем Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 490 тысяч баррелей в сутки - до 103,64 миллиона баррелей в сутки, оценка спроса в 2026 году сократилась на 620 тысяч баррелей в сутки - до 104,68 миллиона баррелей в сутки.В мартовском докладе минэнерго США оценивало спрос на нефть в мире на уровне 104,13 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и 105,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.При этом, согласно приложенным материалам, была пересмотрена оценка потребления за 2024 год - показатель снизился до 102,74 миллиона баррелей в сутки с 102,86 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце."Недавно объявленная торговая политика означает, что неопределенность в отношении роста мирового спроса на нефть значительно возросла. Мы ожидаем, что в 2025 году мировое потребление нефти и других жидких видов топлива увеличится на 0,9 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а в 2026 году увеличится на 1 миллион баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250409/neft-856496863.html

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минэнерго сша, добыча нефти, цена, прогноз