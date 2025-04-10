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США готовятся к росту спроса на нефть из-за ИИ, передают эмиратские СМИ
США готовятся к росту спроса на нефть из-за ИИ, передают эмиратские СМИ - 10.04.2025, ПРАЙМ
США готовятся к росту спроса на нефть из-за ИИ, передают эмиратские СМИ
Министр энергетики США Крис Райт заявил в ходе визита в ОАЭ, что его страна готовится к сильному росту спроса на нефть и газ, главным фактором которого будет... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T21:10+0300
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ДУБАЙ, 10 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил в ходе визита в ОАЭ, что его страна готовится к сильному росту спроса на нефть и газ, главным фактором которого будет развитие искусственного интеллекта (ИИ), передает эмиратское информационное агентство WAM. "Соединенные Штаты готовятся к новой фазе сильного роста спроса на нефть и газ в ближайшие годы параллельно с ожидаемым ростом добычи", - сказал Райт на пресс-конференции в Абу-Даби. Он отметил, что искусственный интеллект станет ключевым фактором этого роста за счет увеличения спроса на природный газ и электроэнергию, необходимую для работы центров обработки данных. Министр энергетики США прибыл в ОАЭ в четверг с первым зарубежным визитом с момента своего вступления должность. Это стало началом его ближневосточного турне, в рамках которого он посетит еще две страны региона.
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минэнерго сша, развитие ии
Экономика, Минэнерго США, развитие ИИ
США готовятся к росту спроса на нефть из-за ИИ, передают эмиратские СМИ
WAM: США готовятся к росту спроса на нефть и газ из-за развития ИИ
ДУБАЙ, 10 апр - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил в ходе визита в ОАЭ, что его страна готовится к сильному росту спроса на нефть и газ, главным фактором которого будет развитие искусственного интеллекта (ИИ), передает эмиратское информационное агентство WAM.
"Соединенные Штаты готовятся к новой фазе сильного роста спроса на нефть и газ в ближайшие годы параллельно с ожидаемым ростом добычи", - сказал Райт на пресс-конференции в Абу-Даби.
Он отметил, что искусственный интеллект станет ключевым фактором этого роста за счет увеличения спроса на природный газ и электроэнергию, необходимую для работы центров обработки данных.
Минэнерго США снизило прогноз по спросу на нефть в мире
Министр энергетики США прибыл в ОАЭ в четверг с первым зарубежным визитом с момента своего вступления должность. Это стало началом его ближневосточного турне, в рамках которого он посетит еще две страны региона.