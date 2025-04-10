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Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"

Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"

Самолет рейса Москва - Денпасар готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:08+0300

2025-04-10T18:08+0300

2025-04-10T18:43+0300

происшествия

самолет

аэропорт шереметьево

аварийная посадка

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Самолет рейса Москва - Денпасар готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В "Шереметьево" из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса Москва - Денпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250329/samolet-856218183.html

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самолет, аэропорт шереметьево, аварийная посадка