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Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"
Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" - 10.04.2025, ПРАЙМ
Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"
Самолет рейса Москва - Денпасар готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:08+0300
2025-04-10T18:08+0300
2025-04-10T18:43+0300
происшествия
самолет
аэропорт шереметьево
аварийная посадка
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Самолет рейса Москва - Денпасар готовится к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за неисправности в двигателе, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В "Шереметьево" из-за неисправности электросистемы второго двигателя готовится к экстренной посадке самолет рейса Москва - Денпасар. Ориентировочно судно должно приземлиться в 18:10 мск", - сказал собеседник агентства.
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самолет, аэропорт шереметьево, аварийная посадка
Происшествия, самолет, аэропорт Шереметьево, аварийная посадка
Самолет "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"
Самолет рейса "Москва - Денпасар" готовится к экстренной посадке в "Шереметьево"