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Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35%
Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35% - 10.04.2025, ПРАЙМ
Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35%
Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг взлетел сразу на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:36+0300
2025-04-10T03:36+0300
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ТОКИО, 10 апр – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг взлетел сразу на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 3.05 мск повысился до 32 896,00 пункта.
Еще через 10 минут рост составил уже 8,35% - до 34 361,42 пункта.
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рынки, торги, акции, токио, сша, япония, nikkei
Рынки, Торги, Акции, Токио, США, ЯПОНИЯ, Nikkei
Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35%
Индекс Nikkei 225 поднялся на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США
ТОКИО, 10 апр – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг взлетел сразу на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 3.05 мск повысился до 32 896,00 пункта.
Еще через 10 минут рост составил уже 8,35% - до 34 361,42 пункта.