https://1prime.ru/20250410/nikkei-856534810.html

Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35%

Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35% - 10.04.2025, ПРАЙМ

Японский фондовый индекс Nikkei взлетел на 5,35%

Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг взлетел сразу на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:36+0300

2025-04-10T03:36+0300

2025-04-10T03:36+0300

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ТОКИО, 10 апр – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов на Токийской бирже в четверг взлетел сразу на 5,35% на фоне роста фондовых индексов США, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, к 3.05 мск повысился до 32 896,00 пункта. Еще через 10 минут рост составил уже 8,35% - до 34 361,42 пункта.

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рынки, торги, акции, токио, сша, япония, nikkei