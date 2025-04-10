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"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям в первом квартале

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям в первом квартале - 10.04.2025, ПРАЙМ

"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям в первом квартале

"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом квартале 2025 года снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:16+0300

2025-04-10T11:16+0300

2025-04-10T11:16+0300

экономика

бизнес

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москва

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом квартале 2025 года снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 4,65% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, они приблизились к 3,2 миллиона декалитров, сообщила компания. "Общие отгрузки Novabev Group приблизились к 3,2 миллиона декалитров. ... Отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 4,65% и 4,9% соответственно. Снижение произошло в основном за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов", - говорится в сообщении об операционных результатах за первый квартал 2025 года.

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бизнес, россия, москва