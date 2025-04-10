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Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ
Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития и Минфину проработать источники финансирования мер поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:32+0300
2025-04-10T16:32+0300
экономика
александр новак
минфин
жкх
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития и Минфину проработать источники финансирования мер поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения, предложенных Минстроем, сообщило правительство РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. На заседании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложил о ситуации в ЖКХ по итогам первого квартала и предложил меры поддержки, которые позволят отраслевым предприятиям стабильно функционировать в условиях текущей денежно-кредитной политики. "Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения. Минэкономразвития и Минфину поручено предложить источники финансирования для их оперативного применения и оценить последствия конкретных мер для федеральных и региональных бюджетов", - говорится в сообщении. Кабмин отметил, что среди текущих вызовов для предприятий ЖКХ, тепло- и водоснабжения - неполная собираемость платежей за услуги, дефицит источников инвестиций при высокой стоимости заемных средств, необходимость индексации заработных плат сотрудников для исключения кадрового дефицита.
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александр новак, минфин, жкх
Экономика, Александр Новак, Минфин, ЖКХ
16:32 10.04.2025
 
Новак поручил проработать источники финансирования господдержки ЖКХ

Новак поручил Минфину и МЭР проработать источники финансирования господдержки ЖКХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития и Минфину проработать источники финансирования мер поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения, предложенных Минстроем, сообщило правительство РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
На заседании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин доложил о ситуации в ЖКХ по итогам первого квартала и предложил меры поддержки, которые позволят отраслевым предприятиям стабильно функционировать в условиях текущей денежно-кредитной политики.
"Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения. Минэкономразвития и Минфину поручено предложить источники финансирования для их оперативного применения и оценить последствия конкретных мер для федеральных и региональных бюджетов", - говорится в сообщении.
Кабмин отметил, что среди текущих вызовов для предприятий ЖКХ, тепло- и водоснабжения - неполная собираемость платежей за услуги, дефицит источников инвестиций при высокой стоимости заемных средств, необходимость индексации заработных плат сотрудников для исключения кадрового дефицита.
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