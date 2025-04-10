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В Новосибирске объявили конкурс на достройку станции метро "Спортивная"
В Новосибирске объявили конкурс на достройку станции метро "Спортивная" - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Новосибирске объявили конкурс на достройку станции метро "Спортивная"
Власти Новосибирска объявили конкурс на завершающий этап работ по достройке станции метро "Спортивная", сообщил в четверг мэр Максим Кудрявцев. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T06:14+0300
2025-04-10T06:14+0300
2025-04-10T06:14+0300
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НОВОСИБИРСК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Новосибирска объявили конкурс на завершающий этап работ по достройке станции метро "Спортивная", сообщил в четверг мэр Максим Кудрявцев.
Работы по достройке станции начались в марте этого года после заключения муниципального контракта с подрядчиком на завершение работ по инженерным системам и конструкциям платформенных дверей.
"Объявили конкурс на завершающий этап работ на станции "Спортивная". Компания будет определена к маю. В ходе работ будут в том числе исправлены нарушения, допущенные предыдущим подрядчиком во время строительства. По условиям контракта ставим срок выполнения к концу июля этого года. Начальная максимальная цена контракта составляет 436 миллионов рублей", - написал Кудрявцев в Telegram-канале.
Власти Новосибирска в конце февраля получили положительное заключение Главгосэкспертизы по внесенным изменениям в реализацию проекта станции метро "Спортивная", что позволило продолжить работы по ее достройке. Станция находится в высокой степени готовности (более 90%) и в мэрии надеются, что она заработает до конца года.
Станция новосибирского метрополитена "Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, должна была заработать в 2022 году, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями. В конце 2023 года губернатор региона Андрей Травников рассчитывал, что станцию можно будет открыть весной 2024 года, а весной говорил, что надеется на сдачу в сентябре. Между тем станция до сих пор не работает. В декабре 2024 года глава региона признал, что станцию планируют ввести осенью 2025 года.
Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.
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бизнес, общество , новосибирск, главгосэкспертиза
Бизнес, Экономика, Общество , НОВОСИБИРСК, Главгосэкспертиза
В Новосибирске объявили конкурс на достройку станции метро "Спортивная"
Власти Новосибирска объявили конкурс на достройку станции метро "Спортивная"
НОВОСИБИРСК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Новосибирска объявили конкурс на завершающий этап работ по достройке станции метро "Спортивная", сообщил в четверг мэр Максим Кудрявцев.
Работы по достройке станции начались в марте этого года после заключения муниципального контракта с подрядчиком на завершение работ по инженерным системам и конструкциям платформенных дверей.
"Объявили конкурс на завершающий этап работ на станции "Спортивная". Компания будет определена к маю. В ходе работ будут в том числе исправлены нарушения, допущенные предыдущим подрядчиком во время строительства. По условиям контракта ставим срок выполнения к концу июля этого года. Начальная максимальная цена контракта составляет 436 миллионов рублей", - написал Кудрявцев в Telegram-канале.
Власти Новосибирска в конце февраля получили положительное заключение Главгосэкспертизы по внесенным изменениям в реализацию проекта станции метро "Спортивная", что позволило продолжить работы по ее достройке. Станция находится в высокой степени готовности (более 90%) и в мэрии надеются, что она заработает до конца года.
Станция новосибирского метрополитена "Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, должна была заработать в 2022 году, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями. В конце 2023 года губернатор региона Андрей Травников рассчитывал, что станцию можно будет открыть весной 2024 года, а весной говорил, что надеется на сдачу в сентябре. Между тем станция до сих пор не работает. В декабре 2024 года глава региона признал, что станцию планируют ввести осенью 2025 года.
Новосибирская подземка – единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых была введена в строй в феврале 2011 года.