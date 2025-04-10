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НПО из США Hope Harbor Society признали нежелательной в России
НПО из США Hope Harbor Society признали нежелательной в России - 10.04.2025, ПРАЙМ
НПО из США Hope Harbor Society признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:20+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России" и экстремистской организации "УПА" (организация запрещена в России). Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями. "Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, РФ, США, МОСКВА, НПО
НПО из США Hope Harbor Society признали нежелательной в России
ГП признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России НПО из США Hope Harbor Society, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным Генпрокуратуры, неправительственная организация Hope Harbor Society основана в США в январе 2024 года для объединения сторонников оппозиционных блоков для борьбы с действующей властью в России. Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги запрещенной в РФ украинской террористической организации "Легион Свобода России" и экстремистской организации "УПА" (организация запрещена в России).
Кроме того, отмечают в ведомстве, данная организация активно собирает деньги для нужд ВСУ. О Вооруженных силах РФ Hope Harbor Society распространяет ложные сведения, сотрудничает с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной", - говорится в сообщении.
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