https://1prime.ru/20250410/obmen-856548011.html

Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ

Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ - 10.04.2025, ПРАЙМ

Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ

Россия и Соединенные Штаты провели в четверг утром в ОАЭ обмен заключенными, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на главу ЦРУ Джона... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:47+0300

2025-04-10T11:47+0300

2025-04-10T12:11+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты провели в четверг утром в ОАЭ обмен заключенными, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на главу ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - отметил глава ведомства.По словам помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование в пользу Вооруженных сил Украины. В Россию в свою очередь вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушениях экспортных ограничений.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переданная США в рамках обмена с российской стороной Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты. Уолтц также добавил, что глава Белого дома Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах.В ЦРУ также подчеркнули, что обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США.

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