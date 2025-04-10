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Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ
Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ
Россия и Соединенные Штаты провели в четверг утром в ОАЭ обмен заключенными, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на главу ЦРУ Джона... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T11:47+0300
2025-04-10T12:11+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты провели в четверг утром в ОАЭ обмен заключенными, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на главу ЦРУ Джона Рэтклиффа."Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - отметил глава ведомства.По словам помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование в пользу Вооруженных сил Украины. В Россию в свою очередь вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушениях экспортных ограничений.Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переданная США в рамках обмена с российской стороной Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты. Уолтц также добавил, что глава Белого дома Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах.В ЦРУ также подчеркнули, что обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США.
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россия, сша, оаэ
Политика, РОССИЯ, США, ОАЭ
11:47 10.04.2025 (обновлено: 12:11 10.04.2025)
 
Россия и США провели обмен заключенными, пишет WSJ

WSJ: Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в ОАЭ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты провели в четверг утром в ОАЭ обмен заключенными, говорится в материале издания Wall Street Journal со ссылкой на главу ЦРУ Джона Рэтклиффа.
"Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного несправедливо задержанного американца", - отметил глава ведомства.
По словам помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, в США возвращается гражданка США и России Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о госизмене за пожертвование в пользу Вооруженных сил Украины. В Россию в свою очередь вернется Артур Петров, арестованный по делу о якобы нарушениях экспортных ограничений.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переданная США в рамках обмена с российской стороной Ксения Карелина находится в самолете на пути в Соединенные Штаты. Уолтц также добавил, что глава Белого дома Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах.
В ЦРУ также подчеркнули, что обмен заключенными указывает на важность сохранения открытыми линий связи между Россией и США.
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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