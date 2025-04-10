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Опрос показал, как россияне обменивают мелочь на банкноты

Опрос показал, как россияне обменивают мелочь на банкноты - 10.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне обменивают мелочь на банкноты

Акция "Монетная неделя" с первых дней проведения пользуется популярностью среди россиян, которые обменивают в среднем сумму в 3,4 тысячи рублей, при этом самая... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T06:35+0300

2025-04-10T06:35+0300

2025-04-10T06:35+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Акция "Монетная неделя" с первых дней проведения пользуется популярностью среди россиян, которые обменивают в среднем сумму в 3,4 тысячи рублей, при этом самая маленькая операция - 20 рублей, а самая крупная - 35 тысяч рублей; в основном граждане предпочитают менять мелочь на банкноты, а не зачислять на свой счет, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Ранее Банк России сообщал, что акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные деньги проходит с 7 по 19 апреля - как и в прошлый раз, в ней участвуют не только банки, но и сетевые магазины. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет. Директор департамента операционного обслуживания и валютного контроля "Абсолют банка" Екатерина Сиротина сообщила, что каждый раз в кредитной организации фиксируют интерес клиентов к акции. "К настоящему моменту в банке обменяли моменты на несколько десятков тысяч рублей. Средняя сумма обмена - 3 400 рублей. Самая маленькая обменная операция - 20 рублей, самая крупная - 35 000 рублей. В основном клиенты обменивают деньги на банкноты. Мы ожидаем, что сумма обмена за период проведения акции составит около 150 000 рублей", - сообщила она. За первые два дня проведения акции через Промсвязьбанк собрано более 120 тысяч монет различным номиналом на общую сумму 625 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе банка. "Акция пользуется популярностью среди населения, чаще всего люди предпочитают обменивать мелочь на банкноты Банка России. С учетом интереса граждан к акции и нашей широкой сети мы ожидаем, что за время проведения "Монетной недели" через отделения ПСБ будет собрано не менее 600 тысяч монет на сумму свыше 3 миллионов рублей", - добавили там. О популярности акции рассказали и в Россельхозбанке. "Уже в первый день проведения кампании в офисах РСХБ было принято около 200 тысяч монет на общую сумму около 1 миллиона рублей, что говорит об интересе населения к сервису обмена накопленных монет. Наиболее популярной опцией остается обмен монет на банкноты. С учетом динамики первых дней и активности участников, РСХБ прогнозирует, что в рамках акции будет собрано около 3,5 миллиона монет на сумму не менее 15 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе. В банке "Дом.РФ" тоже видит высокий интерес к акции - он растет изо дня в день. Так, количество обращений во второй день акции увеличилось вдвое по сравнению с первым, рассказали в пресс-службе. "В основном клиенты меняют монеты на банкноты или памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 и 25 рублей. По итогам акции, проведенной осенью 2024 года, в банк поступило более 100 тысяч монет. Исходя из результатов первых дней, ожидаем, что показатели текущей акции будут выше", - прокомментировала директор кассовых операций банка Наталья Савченко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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