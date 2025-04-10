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Трамп рассказал о переброске "многих военных" США в Панаму
Трамп рассказал о переброске "многих военных" США в Панаму - 10.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о переброске "многих военных" США в Панаму
США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T20:53+0300
2025-04-10T20:53+0300
2025-04-10T20:54+0300
политика
дональд трамп
переброска войск
панама
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп. "Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.
https://1prime.ru/20250404/panama-856404559.html
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дональд трамп, переброска войск, панама
Политика, Дональд Трамп, переброска войск, ПАНАМА
Трамп рассказал о переброске "многих военных" США в Панаму
Трамп: США отправили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США перебросили в Панаму много военных, заполнив некоторые области в стране, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы перебросили много войск в Панаму и заполнили некоторые области, которые у нас были раньше… я думаю, что это под очень хорошим контролем", - сообщил он журналистам в Белом доме на заседании кабинета американской администрации.
Панама хочет добиться выхода из-под пошлин США
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в настоящее время два крейсера с управляемыми ракетами ВМС США, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США, проходят подготовку и учения с панамцами.