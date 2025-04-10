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Патрушев рассказал, как построить экономику будущего в России - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев рассказал, как построить экономику будущего в России
Патрушев рассказал, как построить экономику будущего в России - 10.04.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, как построить экономику будущего в России
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр – РИА Новости. Обновленная и развивающаяся транспортная инфраструктура внутренних водных путей будет способствовать созданию... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:45+0300
2025-04-10T13:45+0300
экономика
россия
николай патрушев
мтк "север-юг"
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр – РИА Новости. Обновленная и развивающаяся транспортная инфраструктура внутренних водных путей будет способствовать созданию отечественной экономики будущего, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Россия в целях обеспечения экономической независимости предпринимает конкретные шаги по адаптации своей транспортно-логистической системы к новым вызовам, по ликвидации инфраструктурных и логистических ограничений. В современных условиях возрастает роль международных транспортных коридоров, призванных обеспечить устойчивость экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящих через территорию нашей страны, на наиболее перспективных направлениях", - сказал Патрушев в Тольятти на совещании по вопросу развития мультимодальных логистических центров. К таким перспективным направлениям относится международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", который должен обеспечить России новый выход на рынки стран Глобального Юга, отметил помощник главы государства. По международному транспортному коридору, в том числе, зерно, уголь, черные металлы, а объемы грузопотока растут по всем направлениям и видам транспорта, добавил Патрушев. "По планам правительства Российской Федерации, провозная способность транспортного коридора "Север-Юг" должна составить 30 миллионов тонн в 2030 году и 35 миллионов тонн в 2035 году", - отметил Патрушев. По его словам, для ликвидации инфраструктурных барьеров на маршрутах коридора реализуются проекты строительства, реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры. "Обновление и наращивание провозной способности транспортной инфраструктуры внутренних водных путей – это не только повышение связанности и транспортной доступности регионов России, но и основа для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и национальной экономики в целом. Это шаг к созданию экономики будущего: гибкой, устойчивой и инклюзивной", - подчеркнул помощник президента. В январе 2025 года Минтранс России принял план комплексного развития внутренних водных путей до 2030 года, который увязан с Транспортной стратегией и предусматривает обновление судоходного флота и инфраструктуры, развитие мультимодальных логистических центров, увеличение объема и скорости перемещения грузов и пассажиров, а также интеграцию внутреннего водного транспорта с железнодорожным и автомобильным, напомнил Патрушев. "Такой подход сейчас активно реализуется на дальневосточных направлениях, где логистические операторы пытаются справиться с возросшими грузопотоками, задействовав разные виды транспорта", - добавил он. На совещании обсуждались вопросы развития мультимодальных логистических центров, в том числе в Самарской области. Подчеркивалось, что инфраструктура региона позволяет обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а создание портово-логистического хаба "Самарский" позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы. Кроме того, были выработаны дополнительные меры, направленные на повышение транспортной доступности грузовых перевозок по МТК "Север-Юг" с использованием единой глубоководной системы европейской части России с выходом в Каспийский, Азово-Черноморский, Балтийский бассейны и на Арктический транспортный коридор, включая Северный морской путь. Также отмечена значимость развития интермодальных смешанных перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Для этого сейчас рассматриваются девять речных портов, интегрированных с железнодорожной инфраструктурой, расположенных на Единой глубоководной системе европейской части РФ, один из которых – речной порт Тольятти. Помимо этого, на совещании затрагивались вопросы развития перегрузочных комплексов в речных портах Якутии, Татарстана, Пермского края, а также Амурской, Иркутской, Омской, Саратовской и Московской областей. В совещании, проводившемся по поручению Владимира Путина, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представители региональных и федеральных органов власти.
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россия, николай патрушев, мтк "север-юг"
Экономика, РОССИЯ, Николай Патрушев, МТК "Север-Юг"
13:45 10.04.2025
 
Патрушев рассказал, как построить экономику будущего в России

Патрушев: развитие внутренних водных путей поможет создать экономику будущего

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 10 апр – РИА Новости. Обновленная и развивающаяся транспортная инфраструктура внутренних водных путей будет способствовать созданию отечественной экономики будущего, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Россия в целях обеспечения экономической независимости предпринимает конкретные шаги по адаптации своей транспортно-логистической системы к новым вызовам, по ликвидации инфраструктурных и логистических ограничений. В современных условиях возрастает роль международных транспортных коридоров, призванных обеспечить устойчивость экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящих через территорию нашей страны, на наиболее перспективных направлениях", - сказал Патрушев в Тольятти на совещании по вопросу развития мультимодальных логистических центров.
К таким перспективным направлениям относится международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", который должен обеспечить России новый выход на рынки стран Глобального Юга, отметил помощник главы государства. По международному транспортному коридору, в том числе, зерно, уголь, черные металлы, а объемы грузопотока растут по всем направлениям и видам транспорта, добавил Патрушев.
"По планам правительства Российской Федерации, провозная способность транспортного коридора "Север-Юг" должна составить 30 миллионов тонн в 2030 году и 35 миллионов тонн в 2035 году", - отметил Патрушев.
По его словам, для ликвидации инфраструктурных барьеров на маршрутах коридора реализуются проекты строительства, реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры.
"Обновление и наращивание провозной способности транспортной инфраструктуры внутренних водных путей – это не только повышение связанности и транспортной доступности регионов России, но и основа для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и национальной экономики в целом. Это шаг к созданию экономики будущего: гибкой, устойчивой и инклюзивной", - подчеркнул помощник президента.
В январе 2025 года Минтранс России принял план комплексного развития внутренних водных путей до 2030 года, который увязан с Транспортной стратегией и предусматривает обновление судоходного флота и инфраструктуры, развитие мультимодальных логистических центров, увеличение объема и скорости перемещения грузов и пассажиров, а также интеграцию внутреннего водного транспорта с железнодорожным и автомобильным, напомнил Патрушев.
"Такой подход сейчас активно реализуется на дальневосточных направлениях, где логистические операторы пытаются справиться с возросшими грузопотоками, задействовав разные виды транспорта", - добавил он.
На совещании обсуждались вопросы развития мультимодальных логистических центров, в том числе в Самарской области. Подчеркивалось, что инфраструктура региона позволяет обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а создание портово-логистического хаба "Самарский" позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы.
Кроме того, были выработаны дополнительные меры, направленные на повышение транспортной доступности грузовых перевозок по МТК "Север-Юг" с использованием единой глубоководной системы европейской части России с выходом в Каспийский, Азово-Черноморский, Балтийский бассейны и на Арктический транспортный коридор, включая Северный морской путь. Также отмечена значимость развития интермодальных смешанных перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Для этого сейчас рассматриваются девять речных портов, интегрированных с железнодорожной инфраструктурой, расположенных на Единой глубоководной системе европейской части РФ, один из которых – речной порт Тольятти. Помимо этого, на совещании затрагивались вопросы развития перегрузочных комплексов в речных портах Якутии, Татарстана, Пермского края, а также Амурской, Иркутской, Омской, Саратовской и Московской областей.
В совещании, проводившемся по поручению Владимира Путина, приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представители региональных и федеральных органов власти.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
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ЭкономикаРОССИЯНиколай ПатрушевМТК "Север-Юг"
 
 
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