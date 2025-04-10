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Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации

Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации - 10.04.2025, ПРАЙМ

Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации

Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:21+0300

2025-04-10T03:21+0300

2025-04-10T03:21+0300

общество

сельское хозяйство

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владимир путин

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КУРСК, 10 апр - ПРАЙМ. Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела почти на 30 килограммов. Как рассказала пожилая женщина, российские военные ее эвакуировали в марте. "Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела", - рассказала пенсионерка. Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения. По ее словам, она очень переживает о своих кошках, которые остались дома. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сельское хозяйство, владимир путин, всу, ск рф