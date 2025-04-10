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Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации
Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации - 10.04.2025, ПРАЙМ
Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации
Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:21+0300
2025-04-10T03:21+0300
2025-04-10T03:21+0300
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КУРСК, 10 апр - ПРАЙМ. Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела почти на 30 килограммов.
Как рассказала пожилая женщина, российские военные ее эвакуировали в марте.
"Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела", - рассказала пенсионерка.
Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения. По ее словам, она очень переживает о своих кошках, которые остались дома.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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общество , сельское хозяйство, владимир путин, всу, ск рф
Общество , Сельское хозяйство, Экономика, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
Курская пенсионерка рассказала о похудении за семь месяцев оккупации
Пенсионерка из Курской области рассказала о похудении за семь месяцев оккупации ВСУ
КУРСК, 10 апр - ПРАЙМ. Пенсионерка из курского села Мартыновка, которая более семи месяцев провела в оккупации ВСУ, рассказала РИА Новости, что все это время не ела хлеба и похудела почти на 30 килограммов.
Как рассказала пожилая женщина, российские военные ее эвакуировали в марте.
"Я весила девяносто с чем-то килограмм. А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела", - рассказала пенсионерка.
Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения. По ее словам, она очень переживает о своих кошках, которые остались дома.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.