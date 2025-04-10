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Делегация России прибыла на переговоры с США в Стамбуле
Делегация России прибыла на переговоры с США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
Делегация России прибыла на переговоры с США в Стамбуле
Автомобиль с представителями делегации России прибыл на переговоры с американской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:39+0300
2025-04-10T09:39+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Автомобиль с представителями делегации России прибыл на переговоры с американской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Также сообщается, что на переговоры прибыл автомобиль американской делегации.Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск), они должны состояться на территории генерального консульства России в Стамбуле.В четверг состоится второй раунд российско-американских консультаций по работе дипломатических представительств. Российская делегация возглавлена посолом России в США Александром Дарчиевым, американская - помощником госсекретаря США Сонатой Коултер.
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россия, сша, стамбул, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, СТАМБУЛ, переговоры
Делегация России прибыла на переговоры с США в Стамбуле
Автомобиль с российской делегацией прибыл на переговоры с США в Стамбуле
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Автомобиль с представителями делегации России прибыл на переговоры с американской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Также сообщается, что на переговоры прибыл автомобиль американской делегации.
Переговоры назначены на 10 часов по Стамбулу (совпадает с мск), они должны состояться на территории генерального консульства России в Стамбуле.
В четверг состоится второй раунд российско-американских консультаций по работе дипломатических представительств. Российская делегация возглавлена посолом России в США Александром Дарчиевым, американская - помощником госсекретаря США Сонатой Коултер.
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