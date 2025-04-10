https://1prime.ru/20250410/peregovory-856542460.html

Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле

Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле

Переговоры делегацией России и США стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:08+0300

2025-04-10T10:08+0300

2025-04-10T11:29+0300

политика

россия

сша

стамбул

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0a/856542307_0:128:2221:1377_1920x0_80_0_0_bc5c5a86ebbee6cbbb803b47db651924.jpg

СТАМБУЛ, 10 апр– ПРАЙМ. Переговоры делегацией России и США стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Встреча проходит в российском генконсульстве. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем делегация американской стороны.По данным источника издания, переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле идут спокойно, в конструктивном ключе.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

https://1prime.ru/20250410/peregovory-856541126.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, стамбул