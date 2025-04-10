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Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле
Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле
Переговоры делегацией России и США стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:08+0300
2025-04-10T11:29+0300
политика
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СТАМБУЛ, 10 апр– ПРАЙМ. Переговоры делегацией России и США стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Встреча проходит в российском генконсульстве. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем делегация американской стороны.По данным источника издания, переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле идут спокойно, в конструктивном ключе.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
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россия, сша, стамбул
Политика, РОССИЯ, США, СТАМБУЛ
10:08 10.04.2025 (обновлено: 11:29 10.04.2025)
 
Переговоры делегаций России и США начались в Стамбуле

Переговоры российской и американской делегации проходят в Стамбуле

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и США в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 10 апр– ПРАЙМ. Переговоры делегацией России и США стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Встреча проходит в российском генконсульстве. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
К месту переговоров, в российское генконсульство в Стамбуле, сначала прибыла российская делегация, затем делегация американской стороны.
По данным источника издания, переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле идут спокойно, в конструктивном ключе.
По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации Байдена. Кроме того, в ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипсобственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.
Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Делегация России прибыла на переговоры с США в Стамбуле
09:39
 
ПолитикаРОССИЯСШАСТАМБУЛ
 
 
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