https://1prime.ru/20250410/peregovory-856554883.html

На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле

На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле

Европа пассивно наблюдает со стороны, в то время как Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:10+0300

2025-04-10T15:10+0300

2025-04-10T15:10+0300

политика

россия

сша

турция

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0a/856540975_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_f6fb34cf8e60e28e9a8449bd185b7321.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Европа пассивно наблюдает со стороны, в то время как Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Россия и Америка разговаривают друг с другом, ЕС и Великобритания разговаривают сами с собой", — заметил Боуз.Российско-американские переговоры начались 10 апреля в Стамбуле на территории генерального консульства России.

https://1prime.ru/20250410/peskov-856551000.html

сша

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, турция, переговоры