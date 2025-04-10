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На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле
На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле
Европа пассивно наблюдает со стороны, в то время как Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:10+0300
2025-04-10T15:10+0300
2025-04-10T15:10+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Европа пассивно наблюдает со стороны, в то время как Россия и Соединенные Штаты ведут переговоры. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Россия и Америка разговаривают друг с другом, ЕС и Великобритания разговаривают сами с собой", — заметил Боуз.Российско-американские переговоры начались 10 апреля в Стамбуле на территории генерального консульства России.
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россия, сша, турция, переговоры
Политика, РОССИЯ, США, ТУРЦИЯ, переговоры
На Западе сделали неприятное заявление о переговорах в Стамбуле
Журналист Боуз: Европа осталась в стороне во время переговоров России и США