https://1prime.ru/20250410/peregovory-856556765.html

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Переговоры России и США в Стамбуле завершились - 10.04.2025, ПРАЙМ

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

Делегации России и США завершили переговоры в Стамбуле, американские дипломаты покинули российское генконсульство. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:44+0300

2025-04-10T15:44+0300

2025-04-10T15:50+0300

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СТАМБУЛ, 10 апр – ПРАЙМ. Делегации России и США завершили переговоры в Стамбуле, американские дипломаты покинули российское генконсульство. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости с места событий. Консультации сторон длились практически шесть часов с перерывом на обед.Переговоры в четверг начались в 10.00 на территории генконсульства России в Стамбуле. Российскую сторону представляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию представляет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

https://1prime.ru/20250410/peregovory-856542460.html

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