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Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая

Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая

Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:38+0300

2025-04-10T18:38+0300

2025-04-10T18:39+0300

экономика

китай

сша

переговоры

прогноз

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут стать разделение рынков и смягчение валютно-финансовой политики Китая, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Мне кажется, здесь просто идет противостояние - кто даст слабину... Вряд ли это будет через год, мне кажется, что в ближайшие полгода или даже до лета мы это увидим, так что будет наглядный пример метода кнута и пряника", - сказала Прикладова, комментируя обмен пошлинами между Китаем и США. Она отметила, что пошлины - это не столько экономический инструмент, сколько инструмент давления. "Когда кто-то покажет слабину, первым откажется от этих мер, тогда мы какое-то решение, результат увидим", - добавила Прикладова. В ходе потенциальных переговоров между США и Китаем, в частности могут обсуждаться вопросы разделения каких-то рынков. Также Штатам не нравится усиление роли юаня Китаем: возможно США будут настаивать на уступках, смягчении, ослаблении политики Китая в валютно-финансовой сфере, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Плюс, возможно, США окажут давление на Китай в плане ухода от сотрудничества со странами БРИКС, например. То есть попытаются несколько ослабить связи Китая с другими странами", - подчеркнула она.

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китай, сша, переговоры, прогноз