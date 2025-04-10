https://1prime.ru/20250410/peregovory-856564707.html
Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая
Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая - 10.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая
Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T18:38+0300
2025-04-10T18:38+0300
2025-04-10T18:39+0300
экономика
китай
сша
переговоры
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут стать разделение рынков и смягчение валютно-финансовой политики Китая, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%. "Мне кажется, здесь просто идет противостояние - кто даст слабину... Вряд ли это будет через год, мне кажется, что в ближайшие полгода или даже до лета мы это увидим, так что будет наглядный пример метода кнута и пряника", - сказала Прикладова, комментируя обмен пошлинами между Китаем и США. Она отметила, что пошлины - это не столько экономический инструмент, сколько инструмент давления. "Когда кто-то покажет слабину, первым откажется от этих мер, тогда мы какое-то решение, результат увидим", - добавила Прикладова. В ходе потенциальных переговоров между США и Китаем, в частности могут обсуждаться вопросы разделения каких-то рынков. Также Штатам не нравится усиление роли юаня Китаем: возможно США будут настаивать на уступках, смягчении, ослаблении политики Китая в валютно-финансовой сфере, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Плюс, возможно, США окажут давление на Китай в плане ухода от сотрудничества со странами БРИКС, например. То есть попытаются несколько ослабить связи Китая с другими странами", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20250410/poshliny-856563373.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, переговоры, прогноз
Экономика, КИТАЙ, США, переговоры, прогноз
Эксперты спрогнозировали сроки начала переговоров США и Китая
Эксперт Прикладова: США и Китай могут до начала лета сесть за стол переговоров
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Взаимное введение пошлин между США и Китаем закончится тем, что страны сядут за стол переговоров, возможно, даже до лета этого года, темами обсуждения могут стать разделение рынков и смягчение валютно-финансовой политики Китая, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 84%.
"Мне кажется, здесь просто идет противостояние - кто даст слабину... Вряд ли это будет через год, мне кажется, что в ближайшие полгода или даже до лета мы это увидим, так что будет наглядный пример метода кнута и пряника", - сказала Прикладова, комментируя обмен пошлинами между Китаем и США.
Она отметила, что пошлины - это не столько экономический инструмент, сколько инструмент давления. "Когда кто-то покажет слабину, первым откажется от этих мер, тогда мы какое-то решение, результат увидим", - добавила Прикладова.
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%, передает CNBC
В ходе потенциальных переговоров между США и Китаем, в частности могут обсуждаться вопросы разделения каких-то рынков. Также Штатам не нравится усиление роли юаня Китаем: возможно США будут настаивать на уступках, смягчении, ослаблении политики Китая в валютно-финансовой сфере, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Плюс, возможно, США окажут давление на Китай в плане ухода от сотрудничества со странами БРИКС, например. То есть попытаются несколько ослабить связи Китая с другими странами", - подчеркнула она.