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ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:41+0300
2025-04-10T19:41+0300
экономика
ес
оаэ
переговоры
свободная торговля
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, говорится в распространенном заявлении ЕК. "В ходе обсуждения они договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позитивный шаг вперед в отношениях ЕС и ОАЭ и, наряду с переговорами по более широким соглашениям о стратегическом партнерстве, может послужить катализатором для более крепких связей между ЕС и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в документе.
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ес, оаэ, переговоры, свободная торговля
Экономика, ЕС, ОАЭ, переговоры, свободная торговля
19:41 10.04.2025
 
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

ЕС и ОАЭ договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле

© Фото : Unsplash/Tommy den ReijerАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© Фото : Unsplash/Tommy den Reijer
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"В ходе обсуждения они договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позитивный шаг вперед в отношениях ЕС и ОАЭ и, наряду с переговорами по более широким соглашениям о стратегическом партнерстве, может послужить катализатором для более крепких связей между ЕС и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в документе.
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ЭкономикаЕСОАЭпереговорысвободная торговля
 
 
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