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ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ

ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:41+0300

2025-04-10T19:41+0300

2025-04-10T19:41+0300

экономика

ес

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переговоры

свободная торговля

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, говорится в распространенном заявлении ЕК. "В ходе обсуждения они договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позитивный шаг вперед в отношениях ЕС и ОАЭ и, наряду с переговорами по более широким соглашениям о стратегическом партнерстве, может послужить катализатором для более крепких связей между ЕС и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250404/ukraina-856403090.html

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ес, оаэ, переговоры, свободная торговля