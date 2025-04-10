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ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле - 10.04.2025, ПРАЙМ
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:41+0300
2025-04-10T19:41+0300
2025-04-10T19:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, говорится в распространенном заявлении ЕК. "В ходе обсуждения они договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позитивный шаг вперед в отношениях ЕС и ОАЭ и, наряду с переговорами по более широким соглашениям о стратегическом партнерстве, может послужить катализатором для более крепких связей между ЕС и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в документе.
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ес, оаэ, переговоры, свободная торговля
Экономика, ЕС, ОАЭ, переговоры, свободная торговля
ЕС и ОАЭ начнут переговоры по соглашению о свободной торговле
ЕС и ОАЭ договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахаян договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"В ходе обсуждения они договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позитивный шаг вперед в отношениях ЕС и ОАЭ и, наряду с переговорами по более широким соглашениям о стратегическом партнерстве, может послужить катализатором для более крепких связей между ЕС и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива", - говорится в документе.
Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле