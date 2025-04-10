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В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле

В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле

По итогам второго раунда переворота России и США в Турции стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T21:08+0300

2025-04-10T21:08+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. По итогам второго раунда переворота России и США в Турции стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, сообщили в МИД России. "Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте МИД России. Там также добавили, что в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать "дорожную карту". "Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей дня инспекции и оценки нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении. В МИД РФ отметили, что стороны продолжили работу по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания, а посол России Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения. "По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - заключается в сообщении.

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мид рф, россия, сша, переговоры