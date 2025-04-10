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В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле
В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле
По итогам второго раунда переворота России и США в Турции стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T21:08+0300
2025-04-10T21:08+0300
политика
мид рф
россия
сша
переговоры
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. По итогам второго раунда переворота России и США в Турции стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, сообщили в МИД России. "Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте МИД России. Там также добавили, что в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать "дорожную карту". "Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей дня инспекции и оценки нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении. В МИД РФ отметили, что стороны продолжили работу по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания, а посол России Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения. "По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - заключается в сообщении.
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мид рф, россия, сша, переговоры
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, США, переговоры
21:08 10.04.2025
 
В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле

МИД РФ: Россия и США в Турции договорились о финансовом обслуживании посольств

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. По итогам второго раунда переворота России и США в Турции стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств, сообщили в МИД России.
"Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте МИД России.
Там также добавили, что в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать "дорожную карту".
"Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей дня инспекции и оценки нанесенного ущерба", - отмечается в сообщении.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Переговоры в Стамбуле прошли в позитивной атмосфере, сообщил посол РФ
18:13
В МИД РФ отметили, что стороны продолжили работу по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания, а посол России Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения.
"По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - заключается в сообщении.
 
ПолитикаМИД РФРОССИЯСШАпереговоры
 
 
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