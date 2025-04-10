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Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ

Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T21:59+0300

2025-04-10T21:59+0300

2025-04-10T21:59+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США. "Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле. Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.

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госдеп, переговоры, россия, сша, стамбул