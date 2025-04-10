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Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле - 10.04.2025, ПРАЙМ
Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле
Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T21:59+0300
2025-04-10T21:59+0300
политика
госдеп
переговоры
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США. "Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле. Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.
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госдеп, переговоры, россия, сша, стамбул
Политика, Госдеп, переговоры, РОССИЯ, США, Стамбул
21:59 10.04.2025
 
Госдеп раскрыл подробности переговоров России и США в Стамбуле

Госдеп: на встрече РФ и США в Стамбуле не обсуждалось расширение сотрудничества

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Встреча делегаций РФ и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий, о расширении сотрудничества речи не идет, не обсуждался и конфликт на Украине, заявил в четверг госдепартамент США.
"Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде, а на самом деле касается работы наших посольств и способности управлять ими и вести дела так, как это обычно можно ожидать от дипломатической миссии", - заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
В МИД РФ рассказали об итогах переговоров России и США в Стамбуле
21:08
Ранее в четверг глава российской делегации на переговорах с американскими дипломатами в Стамбуле Александр Дарчиев заявил, что дипломаты РФ и США в Стамбуле отметили наличие раздражителей, доставшихся в наследство от предыдущей американской администрации, российская сторона отметила необходимость возврата России дипсобственности.
 
ПолитикаГосдеппереговорыРОССИЯСШАСтамбул
 
 
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